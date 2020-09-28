Украинец Яремчук не сыграет против "Динамо" в Лиге чемпионов: СМИ назвали причину
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук не сыграет против киевского "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Украинец не полетит с командой в Киев в связи с травмой, полученной в первой игре с "бело-синими". Повреждение бедра исходит от проблем Яремчука со спиной, сообщает Het Nieuwsblad.
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Также сообщается, что Яремчук надеется покинуть "Гент" до конца трансферного окна, поэтому не хочет рисковать здоровьем и намерен полностью залечить травму накануне возможного трансфера.
Травма Яремчука: что известно
- 23-го сентября в матче плей-офф Лиги чемпионов травмировался нападающий сборной Украины Роман Яремчук.
- Футболист бельгийского "Гента" получил травму в матче против киевского "Динамо".
- Яремчук покинул поле на 22-й минуте, ведь не смог продолжить игру. Какая травма у Яремчука – пока не известно.
- В первом матче "Динамо" победило "Гент" (2:1).
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