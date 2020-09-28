Свитолина победила россиянку Грачеву в стартовом матче Ролан Гаррос
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина 28-го сентября стартовала на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос). Элина победила 89-ю ракетку мира – россиянку Варвару Грачеву.
Элина Свитолина – Варвара Грачева 1:0 (7:6, 6:4)
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Об этом сообщает 24 канал.
Ход противостояния
Украинка уверенно начала поединок: Свитолина выиграла четыре подряд гейма. Однако украинка не совсем уверенно играла на своей подаче.
Россиянка в каждом гейме имела брейк-пойнты и начали ими пользоваться. В итоге 20-летняя Грачева сравняла счет – 4:4.
Уже в следующем гейме Элина склонила чашу весов на свою сторону. 26-летняя украинка сделала третий в сете брейк, но не смогла подать на сет.
Теннисистки еще раз обменялись брейками и дело дошло до тай-брейка. На нем более успешной была Свитолина и вырвала победу в сете.
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На старте партии Свитолина дважды проиграла на своей подаче и позволила россиянке вырваться вперед. В 7-м гейме украинка проигрывала на своей подаче 15:40, но смогла отыграться.
Далее Элина выиграла еще два гейма и впервые в сете вышла вперед – 5:4. В 10-м гейме Свитолина сделала брейк и выиграла матч на подаче Грачевой.
В следующем раунде соперницей Свитолиной станет мексиканка Рената Сарасуа, которая занимает 178 место в рейтинге WTA.