Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина 28-го сентября стартовала на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос). Элина победила 89-ю ракетку мира – россиянку Варвару Грачеву.

Элина Свитолина – Варвара Грачева 1:0 (7:6, 6:4)

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Об этом сообщает 24 канал.

Ход противостояния

Украинка уверенно начала поединок: Свитолина выиграла четыре подряд гейма. Однако украинка не совсем уверенно играла на своей подаче.

Россиянка в каждом гейме имела брейк-пойнты и начали ими пользоваться. В итоге 20-летняя Грачева сравняла счет – 4:4.

Уже в следующем гейме Элина склонила чашу весов на свою сторону. 26-летняя украинка сделала третий в сете брейк, но не смогла подать на сет.

Теннисистки еще раз обменялись брейками и дело дошло до тай-брейка. На нем более успешной была Свитолина и вырвала победу в сете.

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На старте партии Свитолина дважды проиграла на своей подаче и позволила россиянке вырваться вперед. В 7-м гейме украинка проигрывала на своей подаче 15:40, но смогла отыграться.

Далее Элина выиграла еще два гейма и впервые в сете вышла вперед – 5:4. В 10-м гейме Свитолина сделала брейк и выиграла матч на подаче Грачевой.

В следующем раунде соперницей Свитолиной станет мексиканка Рената Сарасуа, которая занимает 178 место в рейтинге WTA.