В субботу, 24 октября, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Хабиб Нурмагомедов победил и объявил о завершении карьеры в UFC

В ОАЭ состоялся турнир ММА UFC254. В главном поединке чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейдж, пишет 24 канал.

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Русский победил удушающим приемом "треугольник" во втором раунде. Хабиб победил во всех 29 боях в ММА (13 – в UFC).

После победы чемпион объявил о завершении карьеры.

"Динамо" победило "Александрию" и закрепило лидерство в УПЛ

24 октября "Динамо" и "Александрия" сыграли в матче 7 тура УПЛ. "Бело-синие" оказались сильнее на своем поле – 1:0.

Уже на первой минуте матча после быстрого розыгрыша штрафного Миколенко на левом фланге на замахе обыграл оппонента и навесил во вратарскую, а Денис Попов головой нанес точный удар и открыл счет во встрече.

Таким образом, "Динамо" получило важные три очка и единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ после того, как "Ворскла" и "Шахтер" поделили очки.

Виталий Кличко заболел коронавирусом

Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что получил положительный тест на коронавирус.

Мэр Киева подчеркнул, что специфика его работы во время пандемии предусматривает постоянный риск – речь идет прежде всего об общении с людьми и проверке больниц. В частности, он регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19.

В сборную Украины вызвали 32 футболистов

Сборная Украины в ноябре 2020 года проведет три матча. На эти игры тренерский штаб вызывает сразу 32 футболистов. Хотя часть из них будет отсеяна ближе к началу собрания.

Все три матча, которые сыграет сборная Украины, состоятся на выезде. Сначала 11 октября украинцы сыграют с Польшей в Хожуве товарищеский матч. После чего отправятся на матч против Германии в Лейпциг. Там игра запланирована на 14 ноября. А уже 17 ноября в Люцерне состоится игра против сборной Швейцарии. Последние два матча-это в рамках Лиги наций.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тимчик (все – "Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Этот список будет сокращен ближе к началу сборов.

Тренер "Львова" Цецадзе подал в отставку

Главный тренер ПФК "Львов" Георгий Цецадзе подал в отставку. Это произошло после того, как команда проиграла очередной матч в чемпионате.

Стоит добавить, что Георгия Цецадзе назначили главным тренером "Львова" в июне 2020 года. Под его руководством команда провела 12 матчей. И только в трех встречах сыграла вничью. Остальные матчи "Львов" проиграл.

В этом сезоне "Львов" – среди главных аутсайдеров УПЛ. Команда набрала всего одно очко – в матче против "Руха", когда соперник еще в первом тайме остался в меньшинстве.