У суботу, 24 жовтня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Хабіб Нурмагомедов переміг і оголосив про завершення кар'єри в UFC

В ОАЕ відбувся турнір ММА UFC254. У головному поєдинку чемпіон промоушена в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов переміг американця Джастіна Гейджі, пише 24 канал.

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Росіянин переміг задушливим прийомом "трикутник" у другому раунді. Хабіб переміг у всіх 29 боях в ММА (13 – в UFC).

Після перемоги чемпіон оголосив про завершення кар'єри.

"Динамо" перемогло "Олександрію" та закріпило лідерство в УПЛ

24 жовтня "Динамо" та "Олександрія" зіграли у матчі 7 туру УПЛ. "Біло-сині" виявилися сильнішими на власному полі – 1:0.

Вже на першій хвилині матчу після швидкого розіграшу штрафного Миколенко на лівому фланзі на замаху обіграв опонента і навісив у воротарський, а Денис Попов головою завдав влучного удару і відкрив рахунок у зустрічі.

Таким чином, "Динамо" здобуло важливі три очки і одноосібно очолює турнірну таблицю УПЛ після того, як "Ворскла" та "Шахтар" поділили очки.

Віталій Кличко захворів на коронавірус

Столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Мер Києва підкреслив, що специфіка його роботи під час пандемії передбачає постійний ризик – мовиться передусім про спілкування з людьми та перевірку лікарень. Зокрема, він регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

До збірної України викликали 32 футболістів

Збірна України в листопаді 2020 року проведе три матчі. На ці ігри тренерський штаб викликає одразу 32 футболістів. Хоча частина з них буде відсіяна ближче до початку зборів.

Усі три матчі, які зіграє збірна України, відбудуться на виїзді. Спочатку 11 жовтня українці зіграють з Польщею в Хожуві товариський матч. Після чого відправляться на матч проти Німеччини в Лейпциг. Там гра запланована на 14 листопада. А вже 17 листопада в Люцерні відбудеться гра проти збірної Швейцарії. Останні два матчі – це в рамках Ліги націй.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі – "Шахтар"), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – "Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Шахов (АЕК, Греція), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо").

Цей список буде скорочено ближче до початку зборів.

Тренер "Львова" Цецадзе подав у відставку

Головний тренер ПФК "Львів" Георгій Цецадзе подав у відставку. Це сталося після того, як команда програла черговий матч в чемпіонаті.

Варто додати, що Георгія Цецадзе призначили головним тренером "Львова" в червні 2020 року. Під його керівництвом команда провела 12 матчів. І лише в трьох зустрічах зіграла внічию. Решта матчів "Львів" програв.

В цьому сезоні "Львів" – серед головних аутсайдерів УПЛ. Команда набрала лише одне очко – в матчі проти "Руху", коли суперник ще у першому таймі залишився у меншості.