Главный тренер ПФК "Львов" Георгий Цецадзе подал в отставку. Это произошло после того, как команда проиграла очередной матч в чемпионате.

О своей отставке Цецадзе заявил после матча против "Днепр-1". "Львов" потерпел очередное поражение.

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"Сыграли очень плохой матч, ничего как следует выполнить на футбольном поле не удавалось. Пожалуй, все всё прекрасно видели. Прежде всего, хочу попросить прощения у болельщиков, руководства "Львова" за такую игру, за такие результаты. Я подаю в отставку. С сегодняшнего дня я больше не буду работать в ПФК "Львов". У любого человека наступает такой момент, когда понимаешь, что лучше уйти. Спасибо всем за сотрудничество", – заявил после матча Георгий Цецадзе.

Стоит добавить, что Георгия Цецадзе назначили главным тренером "Львова" в июне 2020 года. Под его руководством команда провела 12 матчей. И лишь в трех встречах сыграла вничью. Остальные матчи "Львов" проиграл.

В этом сезоне "Львов" – среди главных аутсайдеров УПЛ. Команда набрала лишь одно очко – в матче против "Руха", когда соперник еще в первом тайме остался в меньшинстве.