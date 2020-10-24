Донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла" в субботу, 24 октября, провели матч УПЛ. Это была игра лидеров чемпионата, которая стала многострадальной задолго до ее начала.

Шахтер – Ворскла 1: 1

Голы: Соломон, 33 – Кулач, 7

Удаление: Ндиайе, 53 (Ворскла)

Эта игра должна была состояться в Полтаве. А хозяином поля должна была быть "Ворскла". Но Полтаву внесли в "красную" зону эпидемиологической опасности. Поэтому проведение матча там запретили.

Игру сначала перенесли в Александрию, но "Шахтер" отказался от переноса игры. И потребовали провести игру в Киеве.

В конечном итоге команды согласились перенести матч в Киев. Но теперь хозяином поля выступил именно "Шахтер". А матч второго круга между командами состоится в Полтаве.

Этот матч "Шахтер" проводил после игры против "Реала" в Мадриде в Лиге чемпионов. "Горняки" одержали сенсационную победу над грозным соперником.

"Ворскла" перед этим матчем делила первое место с "Динамо" в турнирной таблице, не проиграв ни одного матча. "Шахтер" был на третьем месте.

Этот матч начался для "Шахтера" крайне неудачно. Уже на седьмой минуте встречи "горняки" пропустили гол. Корниенко ошибся, отдавая пас назад на Бондаря. Центральный защитник не пошел на этот мяч, ожидая, что он до него долетит. Этим и воспользовался Кулач. Нападающий "Ворсклы" опередил соперника, и, получив мяч перед штрафной", пробил в угол ворот Трубина.

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Этот гол стал для Кулача третьим подряд в УПЛ и пятым в целом в чемпионате. Нападающий забивает в четвертом подряд матче за "Ворсклу (три матча в УПЛ и один в Кубке Украины). Кулач с 2010 года был на контракте в "Шахтере", но за главную команду так и не сыграл, постоянно выступая в аренде. И лишь в начале 2010 года он перешел в "Ворсклу" как свободный агент.

После этого Кулач мог оформить хет-трик, упустив два момента. "Шахтер" в это время выглядел довольно растерянно. Хотя моменты у донецкой команды и возникали. Но уверенно в воротах действовал Ризнык.

И все же и он не спас, когда защита "Ворсклы" ошиблась в своей штрафной на 33-й минуте. Никто из полтавчан не оберегал Соломона, который и получил мяч. Удар точно в угол ворот сравнял счет на табло.

Но ничейный результат не слишком удовлетворял "Шахтер". Команда всеми силами бросилась забивать победный гол. Помочь в этом могло изъятия Ндиайе на 53-й минуте. Защитник еще в первом тайме получил предупреждение, а во втором тайме несколько раз фолил против соперников вблизи своей штрафной площадки. Один раз такой фол произошел почти на линии. Такая совокупность фолов привела к тому, что арбитр матча Романов показал ему вторую желтую карточку, изъяв игрока с поля.

Луиш Каштру бросил в бой свежие силы. На поле вышли Алан Патрик, Тайсон, Матвиенко и Степаненко. Шанс получил и молодой Судаков. Однако "Ворскла" удачно отзащищалась в меньшинстве и удержала положительный результат.

В итоге ничья, которая помогла "Ворскле" остались среди лидеров УПЛ. "Шахтер" же остался на третьем месте. Однако команда может опуститься ниже, если "Колос" дома обыграет "Минай".

Видеообзор матча Шахтер-Ворскла