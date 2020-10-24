Главным боем на UFC 254 станет противостояние Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи. Онлайн-трансляция этого боя доступна на Спорт24.

UFC 254 решили провести на "бойцовском острове" в Абу-Даби в субботу, 24 октября. Именно здесь сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи. Первый является чемпионом в легком весе, а американец владеет титулом временного чемпиона в этой весовой категории. В поединке с Гейджи 32-летний Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона мира.

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Вечер боев начался в 18:00. Однако начало основного карда запланировано на 21:00. Бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи будет последним. И начнется около 23:30.

Официальным транслятором боев UFC в Украине является канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, канал Setanta Sport доступен у многих кабельных операторов в Украине.

Смотреть онлайн бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи можно и на Спорт24. Это трансляция видеосервиса Megogo, где сейчас действует акция – подключение за 1 гривну. Это подключение к пакету "Максимальный, в котором 300 каналов и 18 тысяч фильмов и мультиков. А также доступы к трансляциям футбола, бокса, киберспорта. подключение за одну гривну на 14 дней. В дальнейшем подключение к этой подписке обойдется в 197 гривен в месяц.

UFC 254 прямая трансляция