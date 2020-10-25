В субботу, 24 октября, главным боем на UFC 254 стало противостояние Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи. Россиянин победил эффектным приемом во втором раунде.

Оба бойца начали этот бой довольно активно. И уже в первом раунде пошла разменка ударов. Начал Гейджи, который пытался застать соперника врасплох. Но Хабиб быстро выровнял ситуацию.

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Все закончилось во втором раунде. Хабибу удалось сделать треугольник, когда он ногами захватил голову соперника. Гейджи пытался вырваться из ловушки, но сделать этого не удалось. В итоге американец сдался.

Для Хабиба эта защита стала третьей. Он установил рекорд в 29 побед. И ни одного поражения.

После этого боя Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры в UFC.