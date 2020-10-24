24 октября "Динамо" и "Александрия" сыграли в матче 7 тура УПЛ. "Бело-синие" оказались сильнее на своем поле.

Динамо – Александрия 1:0

Гол: Попов, 1

Удаление: Шапаренко, 89 (Динамо)

Смотрите также: Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ

К очередному туру национального первенства киевляне подошли во главе турнирной таблицы. В минувшую субботу "бело-синие" одержали победу во Львове над "Рухом" (2:0), а затем с поражения стартовали в групповом раунде Лиги чемпионов, уступив "Ювентусу" (0:2).

Примечательно, что в мид-уик "Динамо" потерпело первое поражение под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу.

"Александрия" в прошлом туре стала участником захватывающего противостояния. В первом тайме матча с "Ингульцем" команда Владимира Шарана вела со счетом 4:0, но затем пропустила три гола и едва не потеряла очки.

Уже на первой минуте матча после быстрого розыгрыша штрафного Миколенко на левом фланге на замахе обыграл оппонента и навесил во вратарскую, а Денис Попов головой нанес точный удар и открыл счет во встрече.

Видео гола Попова

После шокового старта для "горожан" "Динамо" продолжило давление на ворота Юрия Панькива. Александрийцы обрезались у своей штрафной, и Гармаш не реализовал выход один на один с голкипером. После скидывания Де Пены Буяльский из центра штрафной не пробил Панькива.

Впоследствии Де Пена был первым на подборе, но пробил в руки голкиперу. Также Цыганков на правом фланге на замахе обыграл оппонента и навесил на Буяльского, который в падении головой пробил рядом со штангой.

Гости создали свой момент только под занавес первого тайма. Ситало пробил с острого угла в ближний угол и мяч попал в сетку с внешней стороны.

После перерыва Шапаренко сделал проникающую передачу в штрафную на ход Супряге, но Панькив опередил форварда, выбив мяч. Футбольный снаряд подхватил Вербич, и тот же Паньков остановил словенца.

На 79-й минуте Цыганков с правого угла штрафной пробил в ближний угол, и Панькив в падении отбил мяч на угловой. Впоследствии стремительная контратака "Динамо" завершилась ударом Супряги с правого угла штрафной "Александрии" – мяч пролетел рядом с дальней штангой.

В конце матча "Динамо" осталось в меньшинстве. Шапаренко грубо сыграл против Безбородко. Сперва арбитр показал желтую карточку, но после просмотра VAR изменил свое решение на красную.

Подопечные Шарана едва не сравняли счет уже в компенсированное время: после навеса Ковальца Стецькив пробил головой с отскоком от газона – Бущан отбил мяч перед собой и Попов вынес.

Таким образом, "Динамо" получило важные три очка и единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ после того, как "Ворскла" и "Шахтер" поделили очки.