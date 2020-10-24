Федерация бокса Украины поддержала российского кандидата на пост президента AIBA, а спортсмены узнали бюджет на подготовку к Олимпийским играм. Главные новости спорта за 23 октября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Украина поддержала Россию

Украина поддержала члена исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева на выборах президента AIBA (Международная ассоциация любительского бокса). Федерация бокса Украины (ФБУ) написала письмо в поддержку кандидатуры Кремлева. Об этом сообщает 24 канал.

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Адресантом письма выступил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

Кто такой Продивус? Бывший депутат "Партии регионов". Голосовал за диктаторские законы Януковича. После Майдана оказался причастным к нелегальной добыче янтаря и вооруженным конфликтам вокруг него.

В своем письме Продивус выразил убеждение, что Кремлев сможет наладить связь с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Я уверен, что Умар Назарович Кремлев – лучший и самый достойный кандидат на пост президента AIBA, который имеет все качества чтобы быть президентом,

– говорится в письме.

Глава ФБУ утверждает, что россиянин Кремлев сможет построить стратегию любительского бокса.

"Он человек, который действительно любит бокс, знает и понимает этот вид спорта и его проблемы, а также его уважают среди представителей национальных федераций. Он способен построить стратегию развития олимпийского бокса и стать гарантом построения профессионального диалога с Международным олимпийским комитетом.

Он продемонстрировал, что ключевые принципы его работы строятся исключительно на прозрачности и честности, где интересы спортсменов и тренеров являются прерогативой. Одним из главных инициаторов поддержки спорта и осуществления необходимых реформ в нашем спорте, во время глобальной пандемии, является именно Умар Кремлев. Он упорно продолжает проводить акции по возобновлению соревнований, помощи спортсменам и поддержке AIBA", – говорится в письме.

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"Украинская федерация бокса поддерживает нашего друга Умара Кремлева на предстоящем конгрессе", – завершается обращение Продивуса.

Бюджет на подготовку к Олимпийским играм

На 2021 год запланировано проведение Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр и процесс подготовки спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года.

В Государственном бюджете Украины на 2021 год планируют заложить 2,8 миллиарда гривен на подготовку и участие украинских спортсменов в этих соревнованиях.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров Украины по итогам встречи Президента Украины Владимира Зеленского, министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта и президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки в Мариуполе с выдающимися украинскими спортсменами.

Эти средства должны пойти на:

обеспечение организации учебно-тренировочных сборов украинских команд;

оплата расходов, связанных с участием украинских спортсменов в этих соревнованиях;

награды нашим спортсменам-победителям и их тренерам.

Напомним. Олимпиада-2020 в Токио должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Несмотря на то, что Олимпиаду перенесли с 2020 года на 2021 год, в ее названии решили оставить надпись "2020". Паралимпиада стартует вскоре после окончания олимпиады – 24 августа. И продлится до 5 сентября.

Что касается Дефлимпийских игр, то пока нет точности когда они состоятся. Соревнования предварительно были запланированы на 2021 год в бразильском Кашиас-ду-Сул, но соревнования могут перенести на 2022 год.

Зимние Олимпийские игры 2022 года примет Пекин. Они запланированы на 4 – 22 февраля.

Украина в таблице коэффициентов УЕФА

Украина сохранила за собой 11-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА. Однако другие конкуренты в борьбе за 10 место тоже не отстают.

Важно. 10-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА дает право напрямую отправить команду в групповой этап Лиги чемпионов. 11-е место такого права не имеет (за исключением тех условий, что победитель Лиги чемпионов или Лиги Европы гарантировал себе попадание в групповой этап через национальный чемпионат).

Украина после первой недели групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы получила лишь 2 очка. Эти очки добыл "Шахтер", сенсационно победивший на выезде испанский "Реал". Поражения "Динамо" и "Заре" очков Украине не принесли. Таким образом Украина получила 0,4 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.

В целом "Динамо" в этом сезоне уже получило 7,5 очка, "Шахтер" имеет 6 (из них – 4 бонусы), на счету "Колоса" и "Десны" 2 и 0,5 очка соответственно, в "Заре" – 0. Итак, в активе Украины сейчас 16 очков, или 3,2 балла.

Отставание от Австрии составляет 2,325 балла (12 очков), Шотландию мы опережаем на 0,125 (1), Турцию – на 0,600 (4). Именно с этими соперниками мы будем бороться за 10-ю позицию, которая позволяет заявить своего представителя в групповой раунд Лиги чемпионов напрямую.

Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон-2022/2023. 11-е место, которое сейчас занимает Украина, предусматривает участие пяти клубов:

двух – в Лиге чемпионов (одного – в третьем квалификационном раунде, одного – в плей-офф раунде);

одного – в Лиге Европы (в плей-офф раунде);

двух – в Лиге конференций (одного – во втором квалификационном раунде, одного – в третьем квалификационном раунде).

Главным нашим соперником является Австрия, которая имеет в еврокубках 4 команды (у Украины осталось три). Шотландия имеет две команды. У Турции тоже осталось две команды. А Дании – только одна.

Усик получит меньше Чисоры

Украинский боксер Александр Усик 31 октября проведет бой против британца Дерека Чисоры. Гонорар украинца будет значительно меньше, чем ожидалось до этого.

Заработок Усика будет в 2,6 раза меньше, чем заработает Чисора за этот бой.

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На гонорары боксеров повлияло отсутствие зрителей на поединке. По данным totalsportal.com сначала Усик за этот бой должен был получить 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Гонорар Чисоры был значительно больше – 6,9 миллиона фунтов стерлингов.

Теперь же обоих боксеров ожидает значительное сокращение гонораров. Усик за этот бой получит 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Заработок Чисоры составит 4 миллиона фунта стерлингов.