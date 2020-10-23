Непобедимый боксер Александр Усик поразмыслил над тем, кого из политиков он бы отправил в нокаут. Украинский спортсмен признался, что имел палку, которой хотел бить людей.

Очень хотелось врезать

33-летний Усик в интервью Анне Буткевич рассказал, что имел палку, которой хотел бить людей. Впрочем, после разговора с духовным наставником Усик переделал ее на удочку.

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Не так давно пришел к тому, что палку переделал на удочку. Ту палку, которой хотел бить людей, и духовнику говорил, что хочется вот этому врезать... А он говорил: "Нет, Саша. Вместо палки мы сделаем из этого удочку". Очень хотелось врезать,

– сказал Усик.

Меня также хотят ударить

Усик сказал, что есть люди, которые также хотят его ударить за высказывания или образ жизни.

"Но меня также хотят ударить многие люди за какие-то мои высказывания, или действия – кому не нравится мой образ жизни. Получается какая-то "обратка". Я понял, что бить нужно себя – в прямом и переносном смысле".

В то же время боксер готов дать бой любому политику, если тот получит соответствующую лицензию.

Если они (политики, – Спорт 24) захотят со мной боксировать – получат лицензию, то я готов с ними драться. А вот просто ударить из-за того, что он не нравится мне из-за высказываний, как он выглядит, или вор... Если я буду кричать на всех "вор" – значит я вор,

– отметил боксер.

Усик 31 октября проведет бой

Уже в субботу, 31-го октября, Александр Усик выйдет в ринг против британского боксера Дерека Чисоры.

Бой Усик – Чисора состоится в Лондоне. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).

Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе.