Украина поддержала представителя России на выборах президента Международной ассоциации бокса
Украина поддержала члена исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева на выборах президента AIBA (Международная ассоциация любительского бокса). Федерация бокса Украины (ФБУ) написала письмо в поддержку кандидатуры Кремлева.
О том, что ФБУ поддержала Умара Кремлева на выборах президента AIBA, сообщает Champion.com.ua.
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Адресантом письма выступил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.
Что известно о Продивусе?
Бывший депутат "Партии регионов". Голосовал за диктаторские законы Януковича. После Майдана оказался причастным к нелегальной добычи янтаря и вооруженных конфликтов вокруг него.
В своем письме Продивус убежден, что Кремлев сможет наладить связь с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Я уверен, что Умар Назарович Кремлев – лучший и самый достойный кандидат на пост президента AIBA, который обладает всеми качествами быть президентом,
– говорится в письме.
Украинская федерация поддерживает нашего друга Кремлева
Глава ФБУ утверждает, что россиянин Кремлев сможет построить стратегию любительского бокса.
"Он человек, который действительно любит бокс, знает и понимает этот вид спорта и его проблемы, а также его уважают среди представителей Национальных федераций. Он способен построить стратегию развития олимпийского бокса и стать гарантом построения профессионального диалога с Международным олимпийским комитетом.
Он продемонстрировал, что ключевые принципы его работы строятся исключительно на прозрачности и честности, где интересы спортсменов и тренеров является прерогативой. Одним из главных инициаторов поддержки спорта и осуществления необходимых реформам в нашем спорте, во время глобальной пандемии, является именно Умар Кремлев. Он упорно продолжает проводить акции по восстановлению соревнований, помощи спортсменам и поддержки AIBA", – говорится в письме.
Украинская федерация бокса поддерживает нашего друга Умара Кремлеве на предстоящем конгрессе,
– завершается обращение Продивуса.
Как подтверждение источник добавил копию письма, подписанного Продивусом.
Письмо Продивуса / Фото Champion.com.ua
Кто такой Умар Кремлев
Российский спортивный функционер. Генеральный секретарь, член исполнительного комитета Федерации бокса России с февраля 2017 года.
Кремлев часто делает заявления об украинских боксерах. В частности, он считает, что россиянин Мурат Гассиев должен провести реванш с Александром Усиком.
Также Кремлев поддержал Усика и Василия Ломаченко после того, как второй опубликовал видео с российским спецназом. Кремлев заявлял, что Россия готова предоставить Ломаченко и Усику гражданство.
В июле 2019 AIBA начала расследование в отношении Кремлеве, связанное с предполагаемыми уголовными обвинениями в прошлом.
Расследование было инициировано временным президентом AIBA Мохаммедом Мустасаном, который подал в отставку. В августе 2019 году в газете "Советский спорт" было опубликовано журналистское расследование, в котором критике подверглась деятельность Кремлеве в должности секретаря.
Деятельность Кремлева осудили ряд членов боксерской сообщества России в открытом письме, они утверждали о неудовлетворительном состоянии дел в Федерации бокса России.
Однако 16 августа 2019 дисциплинарная комиссия AIBA окончательно закрыла дело из-за необоснованности обвинений.