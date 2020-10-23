Украина поддержала члена исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева на выборах президента AIBA (Международная ассоциация любительского бокса). Федерация бокса Украины (ФБУ) написала письмо в поддержку кандидатуры Кремлева.

О том, что ФБУ поддержала Умара Кремлева на выборах президента AIBA, сообщает Champion.com.ua.

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Адресантом письма выступил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

Что известно о Продивусе?

Бывший депутат "Партии регионов". Голосовал за диктаторские законы Януковича. После Майдана оказался причастным к нелегальной добычи янтаря и вооруженных конфликтов вокруг него.

В своем письме Продивус убежден, что Кремлев сможет наладить связь с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Я уверен, что Умар Назарович Кремлев – лучший и самый достойный кандидат на пост президента AIBA, который обладает всеми качествами быть президентом,

– говорится в письме.

Украинская федерация поддерживает нашего друга Кремлева

Глава ФБУ утверждает, что россиянин Кремлев сможет построить стратегию любительского бокса.

"Он человек, который действительно любит бокс, знает и понимает этот вид спорта и его проблемы, а также его уважают среди представителей Национальных федераций. Он способен построить стратегию развития олимпийского бокса и стать гарантом построения профессионального диалога с Международным олимпийским комитетом.

Он продемонстрировал, что ключевые принципы его работы строятся исключительно на прозрачности и честности, где интересы спортсменов и тренеров является прерогативой. Одним из главных инициаторов поддержки спорта и осуществления необходимых реформам в нашем спорте, во время глобальной пандемии, является именно Умар Кремлев. Он упорно продолжает проводить акции по восстановлению соревнований, помощи спортсменам и поддержки AIBA", – говорится в письме.

Украинская федерация бокса поддерживает нашего друга Умара Кремлеве на предстоящем конгрессе,

– завершается обращение Продивуса.

Как подтверждение источник добавил копию письма, подписанного Продивусом.



Письмо Продивуса / Фото Champion.com.ua

Кто такой Умар Кремлев

Российский спортивный функционер. Генеральный секретарь, член исполнительного комитета Федерации бокса России с февраля 2017 года.

Кремлев часто делает заявления об украинских боксерах. В частности, он считает, что россиянин Мурат Гассиев должен провести реванш с Александром Усиком.

Также Кремлев поддержал Усика и Василия Ломаченко после того, как второй опубликовал видео с российским спецназом. Кремлев заявлял, что Россия готова предоставить Ломаченко и Усику гражданство.

В июле 2019 AIBA начала расследование в отношении Кремлеве, связанное с предполагаемыми уголовными обвинениями в прошлом.

Расследование было инициировано временным президентом AIBA Мохаммедом Мустасаном, который подал в отставку. В августе 2019 году в газете "Советский спорт" было опубликовано журналистское расследование, в котором критике подверглась деятельность Кремлеве в должности секретаря.

Деятельность Кремлева осудили ряд членов боксерской сообщества России в открытом письме, они утверждали о неудовлетворительном состоянии дел в Федерации бокса России.

Однако 16 августа 2019 дисциплинарная комиссия AIBA окончательно закрыла дело из-за необоснованности обвинений.