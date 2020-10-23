Как в фильме ужасов: Усик запугал Чисору новым видео
Украинский боксер Александр Усик продолжает "погоню" за британцем Дереком Чисорой. Непобедимый Усик записал очередное обращение к Чисоре.
В своем инстаграми 33-летний Усик проанонсировал поединок с Дереком Чисорой. Об этом сообщает 24 канал.
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Усик использовал крупные кадры, где смотрит и улыбается в стиле лучших психологических фильмов ужасов или триллеров.
При этом боксер использовал жуткое музыкальное сопровождение, которое добавляет антуража его видео.
"Я иду за тобой, Дерек", – обратился Усик к 36-летнему Чисоре.
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Поединок Александра Усика с Дереком Чисорой состоится 31 октября в Лондоне. Бой пройдет при пустых трибунах.
В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).
Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе.
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