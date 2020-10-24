Федерація боксу України підтримала російського кандидата на посаду президента AIBA, а спортсмени дізналися бюджет на підготовку до Олімпійських ігор. Головні новини спорту за 23 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Україна підтримала Росію

Україна підтримала члена виконавчого комітету Федерації боксу Росії Умара Кремльова на виборах президента AIBA (Міжнародна асоціація аматорського боксу). Федерація боксу України (ФБУ) написала листа на підтримку кандидатури Кремльова. Про це повідомляє 24 канал.

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Адресантом листа виступив президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

Хто такий Продивус? Колишній депутат "Партії регіонів". Голосував за диктаторські закони Януковича. Після Майдану виявився причетним до нелегального видобутку бурштину і збройних конфліктів навколо нього.

У своєму листі Продивус висловив переконання, що Кремльов зможе налагодити зв'язок з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Я впевнений, що Умар Назарович Кремльов – найкращий і найдостойніший кандидат на посаду президента AIBA, який має всі якості бути президентом,

– йдеться у листі.

Глава ФБУ стверджує, що росіянин Кремльов зможе побудувати стратегію любительського боксу.

"Він людина, яка справді любить бокс, знає і розуміє цей вид спорту та його проблеми, а також поважають серед представників Національних федерацій. Він здатний побудувати стратегію розвитку олімпійського боксу і стати гарантом побудови професійного діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом.

Він продемонстрував, що ключові принципи його роботи будуються виключно на прозорості та чесності, де інтереси спортсменів та тренерів є прерогативою. Одним з головних ініціаторів підтримки спорту та здійснення необхідних реформам у нашому спорті, під час глобальної пандемії, є саме Умар Кремльов. Він наполегливо продовжує проводити акції з відновлення змагань, допомоги спортсменам та підтримки AIBA", – йдеться у листі.

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"Українська федерація боксу підтримує нашого друга Умара Кремльова на майбутньому конгресі", – завершується звернення Продивуса.

Бюджет на підготовку до Олімпійських ігор

На 2021 рік заплановано проведення Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор та процес підготовки спортсменів до зимової Олімпіади 2022 року.

У державному бюджеті України на 2021 рік планують закласти 2,8 мільярда гривень на підготовку та участь українських спортсменів у цих змаганнях.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету Міністрів України за підсумками зустрічі Президента України Володимира Зеленського, міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта та президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки в Маріуполі з видатними українськими спортсменами.

Ці кошти мають піти на:

забезпечення організації навчально-тренувальних зборів українських команд;

оплата витрат, пов’язаних з участю українських спортсменів у цих змаганнях;

винагороди нашим спортсменам-переможцям та їхнім тренерам.

Нагадаємо. Олімпіада-2020 в Токіо повинна відбутися з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Попри те, що Олімпіаду перенесли з 2020 року на 2021 рік, в її назві вирішили залишити напис "2020". Паралімпіада стартує невдовзі після закінчення олімпіади – 24 серпня. І триватиме до 5 вересня.

Щодо Дефлімпійських ігор, то поки немає точності коли вони відбудуться. Змагання попередньо були заплановані на 2021 рік в бразильському Кашіас-ду-Сул, але змагання можуть перенести на 2022 рік.

Зимові Олімпійські ігри 2022 року прийме Пекін. Вони заплановані на 4 – 22 лютого.

Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна зберегла за собою 11-е місце в рейтингу коефіцієнтів УЄФА. Однак інші конкуренти в боротьбі за 10 місце теж не відстають.

Важливо. 10-е місце в рейтингу коефіцієнтів УЄФА дає право напряму відправити команду до групового етапу Ліги чемпіонів. 11-е місце такого права не має (за винятком тих умов, що переможець Ліги чемпіонів чи Ліги Європи гарантував собі потрапляння в груповий етап через національний чемпіонат).

Україна після першого тижня групових етапів Ліги чемпіонів та Ліги Європи здобула лише 2 очки. Ці очки здобув "Шахтар", який сенсаційно переміг на виїзді іспанський "Реал". Поразки "Динамо" та "Зорі" очок Україні не принесли. Таким чином Україна отримала 0,4 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Загалом "Динамо" в цьому сезоні вже здобуло 7,5 очка, "Шахтар" має 6 (з них – 4 бонуси), на рахунку "Колосу" та "Десни" 2 й 0,5 очка відповідно, у "Зорі" – 0. Отже, в активі України наразі 16 очок, або 3,2 бала.

Відставання від Австрії складає 2,325 бала (12 очок), Шотландію ми випереджаємо на 0,125 (1), Туреччину – на 0,600 (4). Саме із цими суперниками ми боротимемося за 10-ту позицію, яка дозволяє заявити свого представника до групового раунду Ліги чемпіонів напряму.

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2022/2023. 11-те місце, яке наразі посідає Україна, передбачає участь п’ятьох клубів:

двох – у Лізі чемпіонів (одного – у третьому кваліфікаційному раунді, одного – у плей-офф раунді);

одного – у Лізі Європи (у плей-офф раунді);

двох – у Лізі конференцій (одного – у другому кваліфікаційному раунді, одного – у третьому кваліфікаційному раунді).

Головним нашим суперником є Австрія, яка має в єврокубках 4 команди (в України залишилося три). Шотландія має дві команди. У Туреччини теж залишилося дві команди. А Данії – лише одна.

Усик отримає менше Чісори

Український боксер Олександр Усик 31 жовтня проведе бій проти британця Дерека Чісори. Гонорар українця буде значно менший, аніж очікувалося до цього.

Заробіток Усик буде у 2,6 раза менше, аніж заробить Чісора за цей бій.

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На гонорари боксерів вплинула відсутність глядачів на поєдинку. За даними totalsportal.com, спочатку Усик за цей бій мав отримати 2,2 мільйона фунтів стерлінгів. Гонорар Чісори був значно більшим – 6,9 мільйона фунтів стерлінгів.

Тепер же на обох боксерів очікує значне скорочення гонорарів. Усик за цей бій отримає 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Заробіток Чісори складе 4 мільйони фунта стерлінгів.