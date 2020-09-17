"Колос" сыграл дебютный матч в еврокубках. ФИФА обновил рейтинг сборных, Украина сохранила за собой 24-е место. Денис Беринчик получил дату чемпионского боя. Таковы были главные новости спорта 17 сентября

Результат Колоса



Украина в топ-25 рейтинга ФИФА

ФИФА обновила рейтинг сборных. Украина осталась на той же позиции, что и была до этого – 24-е место.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды – 13-е, Австрия – 27-ое.

Все соперники команды Шевченко в Лиге наций располагаются выше Украины. Испания является самой высокой среди соперников-7, она улучшила свою ситуацию на одну строчку. Германия также смогла подняться с 15-й строчки на 14-ю, а вот Швейцария после матчей в лиге наций опустилась на три позиции – 15.

Дата боя Беринчика

Украинский боксер Денис Беринчик возвращается в ринг. Обладатель титула WBO International в легком весе проведет следующий бой 8 октября. Соперник Дениса пока неизвестен.

Событие состоится в загородном комплексе "Equides club" в селе Лесники Киевской области.

Результаты Кубка Украины

17 сентября сыграли еще два матча 1/32 финала кубка Украины. В следующий раунд пройти "Эпицентр" и "Горняк-Спорт". Поэтому определились все команды, которые сыграют в 1/16 финала Кубка Украины.

"Шахтер" отдал нападающих в аренду

Донецкий "Шахтер" отдал сразу двух форвардов в аренду. Нигериец Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в Турции, где будет выступать за "Сивасспор".

Также ряды "горняков" покинул Даниил Сикан. Он снова будет выступать за"Мариуполь".

Перенос биатлонной гонки в Тернополе

20 сентября впервые в Украине должна была состояться шоу-гонка по биатлону с участием лучших украинских биатлонистов. В программу вошли две гонки – смешанная эстафета и преследование. Однако проведение шоу перенесено.

Номинанты на лучшего игрока Лиги чемпионов

УЕФА объявила номинантов на награды лучших футболистов Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Сейчас объявлен шорт-лист – по три претендента на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего.

Из 12 игроков в шорт-листах – девять представляют мюнхенский клуб. Еще трое – финалиста ПСЖ. По одному представителю у "Атлетико" и "Манчестер Сити".

Номинанты на награды по итогам Лиги чемпионов сезона 2019/20