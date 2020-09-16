Кубок Украины: сенсационное поражение "Волыни", разгромные победы "Кривбасса" и "Вереса"
В среду, 16 сентября, состоялись матчи второго предварительного раунда Кубка Украины. Результаты поединков – на Спорт24.
Виктория – Диназ 0:0 (серия пенальти – 8:7)
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Кривбасс – Таврия Симферополь 4:1
Голы: Черний, 3, 20, 65, Пятов, 83 – Соколан, 90
"Кривбасс" продолжает демонстрировать роскошные результаты и разбил "Таврию-Симферополь" в Кубке Украины.
Главным героем криворожского клуба стал Черний, который до 20 минуты оформил дубль, а на 65 классным ударом из пределов штрафной забил свой третий мяч в поединке.
Николаев-Черноморец 1:0
Гол: Яворский, 43
Нива В – Кристалл 2:2 (серия пенальти – 4:3)
Голы: Попов, 45+4, Пастушенко, 68 – Малыш, 36, Терзи, 87
Ужгород – Агробизнес 0:1
Гол: Когут, 10
"Николаев" и "Агробизнес" получили идентичные победы над "Черноморцем" и "Ужгородом" соответственно с минимальным счетом 1:0.
Волынь – Прикарпатье 0:1
Гол: Барчук, 30, (пен.)
Прекратила участие в Кубке Украины "Волынь", которая вылетела от "Прикарпатья". Судьбу матча решил пенальти в первом тайме, который реализовал Барчук. Волыняне пытались отыграться, однако "Прикарпатье" удержало преимущество и вышло в следующую стадию турнира.
Альянс – Верес 0:3
Голы: Дахновский, 52, Соломка, 66, Петько, 69
Оболонь – Полесье 0:1
Гол: Галенко, 50
ВПК-Агро – Кремень 2:2 (серия пенальти – 4:2)
Голы: Белый, 75 (пен.), Тищенко, 87 – Островский, 9, Кулиш, 43