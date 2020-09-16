В среду, 16 сентября, состоялись матчи второго предварительного раунда Кубка Украины. Результаты поединков – на Спорт24.

Виктория – Диназ 0:0 (серия пенальти – 8:7)

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Кривбасс – Таврия Симферополь 4:1

Голы: Черний, 3, 20, 65, Пятов, 83 – Соколан, 90

"Кривбасс" продолжает демонстрировать роскошные результаты и разбил "Таврию-Симферополь" в Кубке Украины.

Главным героем криворожского клуба стал Черний, который до 20 минуты оформил дубль, а на 65 классным ударом из пределов штрафной забил свой третий мяч в поединке.

Николаев-Черноморец 1:0

Гол: Яворский, 43

Нива В – Кристалл 2:2 (серия пенальти – 4:3)

Голы: Попов, 45+4, Пастушенко, 68 – Малыш, 36, Терзи, 87

Ужгород – Агробизнес 0:1

Гол: Когут, 10

"Николаев" и "Агробизнес" получили идентичные победы над "Черноморцем" и "Ужгородом" соответственно с минимальным счетом 1:0.

Волынь – Прикарпатье 0:1

Гол: Барчук, 30, (пен.)

Прекратила участие в Кубке Украины "Волынь", которая вылетела от "Прикарпатья". Судьбу матча решил пенальти в первом тайме, который реализовал Барчук. Волыняне пытались отыграться, однако "Прикарпатье" удержало преимущество и вышло в следующую стадию турнира.

Альянс – Верес 0:3

Голы: Дахновский, 52, Соломка, 66, Петько, 69

Оболонь – Полесье 0:1

Гол: Галенко, 50

ВПК-Агро – Кремень 2:2 (серия пенальти – 4:2)

Голы: Белый, 75 (пен.), Тищенко, 87 – Островский, 9, Кулиш, 43