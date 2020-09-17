Нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде покинул донецкий клуб. Нигерийский футболист продолжит карьеру в Турции, где будет выступать за "Сивасспор" на правах аренды. Также ряды "горняков" покинул Даниил Сикан.

"Сивасспор" 17 сентября официально объявил о подписании нападающего "Шахтера" Оларенваджу Кайоде.

Кстати "Шахтер" получил предложение продать одного из иностранных лидеров команды

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, Olarenwaju Kayode’nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.



https://t.co/lVFvAXF3TA pic.twitter.com/NSO7HglKrf — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) September 17, 2020

Кайоде остается в Турции

Прошлый сезон Кайоде также провел в чемпионате Турции. Нигериец выступал за "Газишехире Газиантепе" на правах аренды.

Сообщалось, что клуб был заинтересован в том, чтобы сохранить игрока. Но приостановил переговоры с "Шахтером" из-за высоких требований нападающего по зарплате.

Кайоде забил 10 голов в 29 матчах. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. Контракт Кайоде с "Шахтером" действует до лета 2023 года.

Сикан перешел в "Мариуполь"

Чемпион мира 2019 года в составе сборной Украины U-20 Даниил Сикан тоже начнет сезон не в "Шахтере".

Мариупольский клуб внес форварда в заявку на сезон. Это указано на сайте УПЛ. На официальных сайтах клубов информации о переходе пока нет.

19-летний Сикан уже выступал за "Мариуполь" на правах аренды в сезоне 2018/2019.