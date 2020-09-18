"Колос" зіграв дебютний матч в єврокубках. І переміг "Аріс" та вийшов у наступний раунд. ФІФА оновив рейтинг збірних, Україна зберегла за собою 24-е місце. Денис Берінчик отримав дату чемпіонського бою. Такими були головні новини спорту 17 вересня

Перемога "Колоса"

"Колос" зіграв дебютний матч в єврокубках. Команда розпочала виступ в кваліфікації Ліги Європи. І у другому раунді обіграла грецький "Аріс" на виїзді.

Як це було Український "Колос" з перемоги над "Арісом" дебютував у Лізі Європи: відео

За "Колос" забили Новак та Антюх. В складі "Аріса" відзначився Бруно Гама. Іспанець свого часу виступав за "Дніпро".

Тепер у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Колос" зіграє проти хорватської "Рієки".

Свого суперника дізналася і "Десна". Вона на цій стадії турніру зіграє проти "Вольфбурга".

Україна у топ-25 рейтингу ФІФА

ФІФА оновила рейтинг збірних. Україна залишилася на тій же позиції, що і була до цього – 24-е місце.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди – 13-е, Австрія – 27-е.

Всі суперники команди Шевченка у Лізі націй розташовуються вище України. Іспанія є найвище серед суперників – 7, вона покращила свою ситуацію на одну сходинку. Німеччина також змогла піднятись із 15-ї сходинки на 14-ту, а от Швейцарія після матчів у лізі націй опустилась на три позиції – 15.

Дата бою Берінчика

Український боксер Денис Берінчик повертається у ринг. Володар титулу WBO International в легкій вазі проведе наступний бій 8 жовтня. Суперник Дениса поки невідомий.

Подія відбудеться в заміському комплексі "Equides club" в селі Лісники Київської області.

Результати Кубка України

17 вересня зіграли ще два матчі 1/32 фіналу кубка України. В наступний раунд пройти "Епіцентр" та "Гірник-Спорт". Відтак визначилися усі команди, які зіграють в 1/16 фіналу Кубка України.

"Шахтар" віддав нападників в оренди

Донецький "Шахтар" віддав одразу двох форвардів в оренду. Нігерієць Оларенваджу Кайоде продовжить кар'єру в Туреччині, де виступатиме за "Сівасспор".

Також лави "гірників" покинув Данило Сікан. Він знову виступатиме за "Маріуполь".

Перенесення біатлонної гонки в Тернополі

20 вересня вперше в Україні мала відбутися шоу-гонка з біатлону за участі найкращих українських біатлоністів. У програму увійшли дві гонки – змішана естафета та переслідування. Однак проведення шоу перенесено.

Номінанти на найкращого гравця Ліги чемпіонів

УЄФА оголосила номінантів на нагороди найкращих футболістів Ліги чемпіонів сезону-2019/2020. Наразі оголошено шорт-лист – по три претенденти на звання найкращого воротаря, захисника, півзахисника і нападника.

З 12 гравців у шорт-листах – дев'ять представляють мюнхенський клуб. Ще троє – фіналіста ПСЖ. По одному представнику мають "Атлетіко" і "Манчестер Сіті".

Номінанти на нагороди за підсумками Ліги чемпіонів сезону 2019/20