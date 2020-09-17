УЕФА объявил номинантов на награды лучших футболистов Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Сейчас объявлен шорт-лист – по три претендента на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего.

Больше всего претендентов от "Баварии", выигравшей турнир. В финале мюнхенцы одолели ПСЖ (1:0). Список претендентов опубликован на сайте УЕФА. К теме Без Месси и Роналду: УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов 2019/20 Из 12 игроков в шорт-листах – девять представляют мюнхенский клуб. Еще трое – финалисты ПСЖ. По одному представителю имеют "Атлетико" и "Манчестер Сити". Номинанты на награды по итогам Лиги чемпионов сезона 2019/20 Вратари: Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико") Защитники: Дэвид Алаба ("Бавария"), Алфонсо Дэвис ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария") Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Томас Мюллер ("Бавария"), Тьяго Алькантара ("Бавария") Нападающие: Роберт Левандовский ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ) УЕФА объявит 1-го октября на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 в Ньоне. Кого наградили в прошлом сезоне? Вратарь: Алиссон Бекер

Защитник: Вирджил ван Дейк

Полузащитник: Фрэнки де Йонг

Нападающий: Лионель Месси