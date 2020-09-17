УЕФА объявил номинантов на награды лучших футболистов Лиги чемпионов
УЕФА объявил номинантов на награды лучших футболистов Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Сейчас объявлен шорт-лист – по три претендента на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего.
Больше всего претендентов от "Баварии", выигравшей турнир. В финале мюнхенцы одолели ПСЖ (1:0). Список претендентов опубликован на сайте УЕФА.
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Из 12 игроков в шорт-листах – девять представляют мюнхенский клуб. Еще трое – финалисты ПСЖ. По одному представителю имеют "Атлетико" и "Манчестер Сити".
Номинанты на награды по итогам Лиги чемпионов сезона 2019/20
Вратари: Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико")
Защитники: Дэвид Алаба ("Бавария"), Алфонсо Дэвис ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария")
Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Томас Мюллер ("Бавария"), Тьяго Алькантара ("Бавария")
Нападающие: Роберт Левандовский ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ)
Кого наградили в прошлом сезоне?
- Вратарь: Алиссон Бекер
- Защитник: Вирджил ван Дейк
- Полузащитник: Фрэнки де Йонг
- Нападающий: Лионель Месси