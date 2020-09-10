20 сентября впервые в Украине состоятся шоу-гонки по биатлону с участием лучших украинских биатлонистов. В программу входят две гонки – смешанная эстафета и преследование.

Идея такого биатлонного шоу возникла во время дружеского разговора капитана сборной Украины биатлониста Дмитрия Подручного с руководителем "Центра развития общественной активности" Максимом Черкашиным. Об этом сообщил сайт "Украинский биатлон".

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Историческая гонка для Украины

Соревнования будут проходить под названием City biathlon Ternopil. Начало гонки в 14:20. Болельщики, которые не будут иметь возможности приехать в Тернополь, смогут посмотреть гонки по телеканалу "Тернополь 1".

Состав участников City biathlon Ternopil

Елена Пидгрушная/Дмитрий Пидручный

Вита Семеренко/Артем Прима

Валя Семеренко/Богдан Цымбал

Дарья Блашко/Руслан Ткаленко

Екатерина Бех/Антон Дудченко

Юлия Журавок/Тарас Лесюк.

Спортсмены будут соревноваться на набережной Тернопольского пруда. По словам Подручного, в Европе постоянно происходят такие показательные соревнования, которые положительно влияют на популяризацию биатлона в мире. Биатлонист вспомнил гонку в немецком Висбадене. Именно там 27 сентября выступит Подручный.

Также запасной на соревнования приглашена Валя Семеренко. Добавим, что украинка Вита Семеренко выиграла женскую гонку City-Biathlon еще в 2012 году. Также в Германии выступали Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко. Как раз Джима в 2018 году последней представляла Украину на этих соревнованиях. В 2019 году украинцы не участвовали в таких гонках.