Украинский футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка 17-го сентября дебютировал в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде "Колос" победил греческий "Арис" и прошел в следующий раунд.

Арис – Колос 1:2

Голы: Гама, 55 – Новак, 47, Антюх, 62

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Еще не так давно "Колос" был командой Первой лиги Украины, пишет 24 канал. Но уже после дебютного сезона в УПЛ клуб из села Ковалевка сумел попасть в еврокубки.

"Колоски" стартовали в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда. Соперником стал "Арис", который, как и "Колос", в своем чемпионате занял 5-ю строчку. Разница только в том, что чемпионат Украины – 9-й по силе в Европе. Зато греческий – только 18-й.

Что интересно, в заявке "Колоса" не было ни одного легионера. Все футболисты представляют Украину.

Ход игры

Сразу после стартового свистка пролилась первая кровь: Гавриш и Лопес столкнулись головами и футболист "Ариса" получил рассечение. Но оба продолжили игру.

"Арис" на правах хозяина лучше начал поединок: греки контролировали игру, были агрессивны и создавали моменты. Первый шанс отличиться имел экс-игрок "Днепра" Бруно Гама. Он нанес дальний удар точно в руки Волынца.

"Колос" ответил дальним ударом Богданова, но не попал в ворота. На 22 минуте "Колос" выстрелил чрезвычайно острым моментом. Зозуля с левого фланга выполнил идеальный навес в штрафную на Новака. Последний с убийственной позиции банально не попал по мячу.

На 33-й минуте "колоски" упустили очередной супершанс отличиться голом. Антюх то ли пробил, то ли прострелил, но мяч на дальней стойке дошел до Смирного. Евгений в падении расстреливал голкипера, но тот выиграл дуэль и отбил мяч.

Греки остро ответили на 36 минуте. Матилья опасно исполнил штрафной и мяч попал в перекладину.

Дебютный гол в Лиге Европы

После перерыва "Колосу" удалось впервые в своей истории забить гол в Лиге Европы. После подачи со штрафного Богданова с левого фланга мяч долетел до Новака. Игрок "Колоса" в падении метко замкнул навес ударом головой и отпраздновал взятие ворот.

"Арис" быстро ответил острым моментом. Фетфацидис обыгрался с партнером и нанес дальний удар. Однако мяч пролетел мимо стойки ворот.

Едва ли не в следующей атаке "Арис" сравнял счет. Гама укротил мяч в штрафной "Колоса", сместился в центр и нанес мощный удар. Волынец не смог выручить партнеров – 1:1.

Но на этом голы в матче не завершились: на 62-й минуте "Колос" вернул себе преимущество.

Гости развернули атаку левым флангом и после навеса одинокий Богданов пробил в касание. Мяч летел в сторону ворот, но мог и не пересечь линию, поэтому Антюх переправил его в сетку – 2:1.

На 75-й минуте "Колос" мог закрепить преимущество: Евгений Селезнев, который оказался на ударной позиции, пробил точно в ворота голкипера "Ариса". Через 8 минут похоронить греков должен был Антюх.

Богданов роскошной передачей вывел партнера один на один с вратарем, однако Антюх пробил неудачно и попал в голкипера. "Арис" ответил дальним ударом, но Волынец был на высоте.

В компенсированное время Манчини мог перевести игру в экстратайм, но его удар в касание пролетел мимо ворот.

"Колос" таки отстоял преимущество и одержал дебютную победу в Лиге Европы. В третьем квалификационном раунде "Колос" на выезде сыграет с хорватской "Риекой". Матч состоится 24-го сентября.

Арис – Колос видеообзор