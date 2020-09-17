В среду, 16 сентября, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Украина впервые в истории выиграла Кубок европейских чемпионов

Вице-чемпион Украины по пляжному футболу среди женщин, клуб "Мрия-2006", сенсационно стал триумфатором Кубка европейских чемпионов в Португалии. Украинки лишь однажды проиграли сопернику, информирует 24 канал.

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Украинки провели четыре поединка на историческом для Украины турнире Кубка европейских чемпионов и да еще и получили трофей.

"Ференцварош" вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Венгерский "Ференварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров, в тяжелом матче с "Динамо" Загреб (2:1) пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

"Фради" открыли счет уже на 2 минуте. Норвежский суданец Нгуен на скорости прошел защитника и подал с линии лицевой, а капитан венгров Ловренчич замкнул ударом в касание. Хорваты быстро сравняли: после подачи углового Ловренчич выпустил своего игрока, а Гояк не без помощи соперника Узуни подправил снаряд в ворота.

Команда Реброва все же вырвала победу. На 65-й минуте хозяева наказали голом после двойной ошибки хорватов. Один не дотянулся до мяча, другой неудачно выбросился в подкат. Поэтому Узуни выскочил один на один и спокойно расстрелял Леваковича.

Сборная Украины сыграет перенесенный матч с Польшей

Сборная Украины в марте 2020 года должна была провести два товарищеских матча. Второй матч должен был состояться со сборной Польши. Против поляков украинцы все же сыграют в 2020 году.

Сборные Польши и Украины сыграют товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Игра состоится на "Силезском стадионе" в городе Хожув. Там же была запланирована игра между этими сборными 31 марта 2020 года. Однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Результаты матчей Кубка Украины

В среду, 16 сентября, состоялись матчи второго предварительного раунда Кубка Украины. Результаты поединков – на Спорт24.

Среди главного: "Кривбасс "продолжает демонстрировать роскошные результаты и разбил "Таврию-Симферополь" в Кубке Украины. "Николаев" и "Агробизнес" получили идентичные победы над "Черноморцем" и "Ужгородом" с минимальным счетом 1:0. Прекратила участие в Кубке Украины "Волынь", которая вылетела из-за "Прикарпатья".