Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге турнира WTA Premier 5 в Риме победила американку Аманду Анисимову.

Матч длился 2 часа 15 минут и завершился со счетом 4:6, 7:6, 6:4, пишет 24 канал.

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Украинка проиграла первый сет, но смогла собраться и на тай-брейке переломить ход поединка. В третьей партии шла упорная борьба, в которой победительницей вышла 20-летняя одесситка.

Статистика матча Ястремская – Анисимова

Видео последнего розыгрыша

Trailing by a set and a break late in the 2nd, @D_Yastremska comes back to beat Anisimova 4-6, 7-6, 6-4. #IBI20 pic.twitter.com/gHt3jjr2j6 — wta (@WTA) September 16, 2020

Ястремская выполнила 6 эйсов, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейкпоинтов.

В следующем раунде Даяна встретится со второй ракеткой мира Симоной Халеп.

Элина Свитолина свой матч 1/16 финала начнет сегодня в 21:30. Соперницей первой ракетки Украины будет Анастасия Павлюченкова из России.

Турниры WTA Premier

Категория теннисных турниров WTA, которая была создана в 2009 году и состоит из 20 турниров.

К премьерной категории относятся: 4 обязательных турнира (совместно с мужчинами) с призовым фондом более 8 миллионов долларов в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде и Пекине. Пять турниров с призовым фондом почти 3 миллиона долларов в Дохе, Торонто / Монреале, Цинциннати, Риме и Ухане. 12 турниров с призовым фондом от почти 783 тысяч долларов до более 2 миллионов долларов.