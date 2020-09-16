Ястремская в драматическом матче пробилась в следующий раунд турнира WTA: видео
Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге турнира WTA Premier 5 в Риме победила американку Аманду Анисимову.
Матч длился 2 часа 15 минут и завершился со счетом 4:6, 7:6, 6:4, пишет 24 канал.
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Украинка проиграла первый сет, но смогла собраться и на тай-брейке переломить ход поединка. В третьей партии шла упорная борьба, в которой победительницей вышла 20-летняя одесситка.
Статистика матча Ястремская – Анисимова
Видео последнего розыгрыша
Ястремская выполнила 6 эйсов, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейкпоинтов.
В следующем раунде Даяна встретится со второй ракеткой мира Симоной Халеп.
Турниры WTA Premier
Категория теннисных турниров WTA, которая была создана в 2009 году и состоит из 20 турниров.
К премьерной категории относятся: 4 обязательных турнира (совместно с мужчинами) с призовым фондом более 8 миллионов долларов в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде и Пекине. Пять турниров с призовым фондом почти 3 миллиона долларов в Дохе, Торонто / Монреале, Цинциннати, Риме и Ухане. 12 турниров с призовым фондом от почти 783 тысяч долларов до более 2 миллионов долларов.