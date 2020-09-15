Лига чемпионов: результаты матчей 15 сентября
Во вторник, 15 сентября, были сыграны три матча в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Динамо – АЗ 2:0
Голы: Родригес, 49, Шапаренко, 86
"Динамо" победило "АЗ Алкмаар" и вышло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, пишет 24 канал.
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"Бело-синие" дважды забили во втором тайме. Сначала отличился Родригес после паса Буяльского в начале второй 45-минутки. А в конце встречи Шапаренко головой удвоил преимущество киевлян.
Динамо – АЗ: видеообзор матча
ПАОК – Бенфика 2:1
Голы: Яннулис, 63, Живкович, 75 – Силва, 90+4
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