У середу, 16 вересня, відбулося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Україна вперше в історії виграла Кубок європейських чемпіонів

Віцечемпіон України з пляжного футболу серед жінок, клуб "Мрія-2006", сенсаційно став тріумфатором Кубка європейських чемпіонів в Португалії. Українки лише одного разу програли супернику, інформує 24 канал.

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Українки провели чотири поєдинки на історичному для України турнірі Кубку європейських чемпіонів та ще й здобули трофей.

"Ференцварош" вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Угорський "Ференварош", який очолює українець Сергій Ребров, у важкому матчі з "Динамо" Загреб (2:1) пробився у плей-оф Ліги чемпіонів.

"Фраді" відкрили рахунок вже на 2 хвилині. Норвезький суданець Нгуен на швидкості пройшов захисника і подав з лінії лицьової, а капітан угорців Ловренчіч замкнув ударом у дотик. Хорвати швидко зрівняли: після подачі кутового Ловренчіч випустив свого гравця, а Гояк не без допомоги суперника Узуні підправив снаряд у ворота.

Команда Реброва все ж вирвала перемогу. На 65-й хвилині господарі покарали голом після подвійної помилки хорватів. Один не дотягнувся до м'яча, інший невдало викинувся в підкат. Відтак Узуні вискочив сам на сам і спокійно розстріляв Ліваковіча.

Збірна України зіграє перенесений матч з Польщею

Збірна України у березні 2020 року мала провести два товариські матчі. Другий матч мав відбутися зі збірною Польщі. Проти поляків українці таки зіграють у 2020 році.

Збірні Польщі та України зіграють товариський матч 11 листопада 2020 року. Гра відбудеться на "Сілезькому стадіоні" у місті Хожув. Там же була запланована гра між цими збірними 31 березня 2020 року. Однак її перенесли через пандемію коронавірусу.

Результати матчів Кубка України

У середу, 16 вересня, відбулися матчі другого попереднього раунду Кубка України. Результати поєдинків – на Спорт24.

Серед головного: "Кривбас" продовжує демонструвати розкішні результати і розбив "Таврію-Сімферополь" у Кубку України. "Миколаїв" та "Агробізнес" здобули ідентичні перемоги над "Чорноморцем" та "Ужгородом" відповідно з мінімальним рахунком 1:0. Припинила участь у Кубку України "Волинь", яка вилетіла від "Прикарпаття".