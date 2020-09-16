Вице-чемпион Украины по пляжному футболу среди женщин, клуб "Мрия-2006", сенсационно стал триумфатором Кубка европейских чемпионов в Португалии.

Историческое золото

По ходу соревнования клуб с Ананьева обыграл Бельгию (4:3), затем проиграл в серии пенальти российской "Звезде" (1:2), после чего разгромил испанок (4:1), пишет 24 канал.

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Ключевой в распределении мест в турнирной таблице оказалась победа украинок в очном противостоянии с испанским "Касересом". Футболистки "Мрия-2006" четыре раза поразили ворота соперниц – 4:1. За счет этого успеха и лучшей разнице мячей наши девушки и опередили соперниц в итоговой турнирной таблице.

Главным фаворитом считались россиянки, и перед последним туром именно они лидировали в таблице. Команда Украины, не дождавшись результата отправилась в аэропорт, и уже там узнала, что "Звезда" сенсационно проиграла, отдав "золото" украинкам.

Турнирная таблица

Награду за украинскую команду получила ее единственный легионер – португальская футболистка Марианна Фелипе. Остальные футболисток получат трофеи позже.

Обзор решающего матча "Мрия-2006" – "Касерес" опубликовал канал Beach Soccer Worldwide на YouTube.