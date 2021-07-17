Потеря Украины на Олимпиаде, свадьба Свитолиной: новости спорта 16 июля

В пятницу 16 июля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте от Спорт24.

Украинская чемпионка Европы пропустит Олимпиаду-2020

Олимпийская сборная Украины понесла очередные кадровые потери. Олимпийские игры в Токио, к сожалению, пропустит Алина Грушина. Борчиха получила травму.

К слову Пропал без вести участник Олимпиады-2020: это может повлиять на игры в Токио

На Олимпиаде в Токио ее заменит 26-летняя львовянка Татьяна Кит.

Что известно о Татьяне Кит

Татьяна Кит – призер многих престижных соревнований. Она бронзовый призер чемпионата мира-2015. Также Кит дважды завоевывала "серебро" чемпионата Европы.

Украинка дважды выигрывала чемпионат Европы по борьбе среди молодежи. Еще однажды она добывала "бронзу".

Элина Свитолина поженилась с Гаэлем Монфисом

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля вышла замуж. Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфисома.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в швейцарском Ньоне. Также Монфис в инстаграме сообщил, что Свитолина взяла его фамилию.

Что известно об отношениях Элины и Гаэля?

Украинка и француз были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в Туре.

Их роман начался после победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году. Тогда наша соотечественница вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех.

Свитолина опубликовала фотографию из французской столицы, а Монфис на нее отреагировал и предложил встретиться. После этого между ними пробежала искра и завязались серьезные отношения.

Отметим, что пара неоднократно расставалась и снова сходилась, а в апреле 2021 года стало известно об их помолвке.

Клубы УПЛ обязаны нанести на форму эмблему со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава"

По регламенту УПЛ на сезон 2021/22 теперь каждый клуб должен нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".

Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки. Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

Слоганы получили статус официальных

Слоганам "Слава Украине" и "Героям Слава" присудили футбольный статус, а затем утвердили эмблему. Это произошло во время чемпионата Европы, когда УЕФА запретил национальной команде Украины играть в форме со слоганом "Героям Слава".

Фьюри – Уайлдер: официально появилась новая дата третьего поединка

Третий поединок между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером таки состоится в 2021 году. Организаторы боя назвали новую дату поединка.

Новая дата поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер – 9 октября. Боксеры встретятся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Поединок покажет телеканал ESPN.

Что известно о бое Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер