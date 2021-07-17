Українська чемпіонка Європи пропустить Олімпіаду-2020

Олімпійська збірна України зазнала чергових кадрових втрат. Олімпійські ігри в Токіо, на жаль, пропустить Аліна Грушина. Борчиня отримала травму.

До слова Зник безвісти учасник Олімпіади-2020: це може вплинути на Ігри у Токіо

На Олімпіаді в Токіо її замінить 26-річна львів'янка Тетяна Кіт.

Що відомо про Тетяну Кіт

Тетяна Кіт – призерка багатьох престижних змагань. Вона бронзова призерка чемпіонату світу-2015. Також Кіт двічі здобувала "срібло" чемпіонату Європи.

Українка двічі вигравала чемпіонат Європи з боротьби серед молоді. Ще одного разу вона здобувала "бронзу".

Еліна Світоліна одружилася з Гаелем Монфісом

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна 16 липня вийшла заміж. Світоліна одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися у швейцарському Ньйоні. Також Монфіс в інстаграмі повідомив, що Світоліна взяла його прізвище.

Що відомо про стосунки Еліни та Гаеля?

Українка та француз були знайомі задовго до того, як між ними зав'язалися стосунки. Вони часто перетиналися, виступаючи на одних і тих же турнірах у Турі.

Їхній роман розпочався після перемоги Еліни на Підсумковому турнірі WTA в 2018 році. Тоді наша співвітчизниця разом з друзями відправилася в Париж, щоб відсвяткувати свій несподіваний успіх.

Світоліна опублікувала фотографію з французької столиці, а Монфіс на неї відреагував і запропонував зустрітися. Після цього між ними пробігла іскра та зав'язалися серйозні стосунки.

Відзначимо, що пара неодноразово розставалася та знову сходилася, а в квітні 2021 року стало відомо про їхні заручини.

Клуби УПЛ зобов'язані нанести на форму емблему зі слоганами "Слава Україні" і "Героям Слава"

За регламентом УПЛ на сезон 2021/22 тепер кожен клуб повинен нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава".

Емблема повинна бути розміщена по центру на грудях: між лого клубу і лого виробника екіпіровки. Обов'язок наносити емблему УАФ поширюється на матчі УПЛ, Кубка України та Суперкубка країни.

Слогани отримали статус офіційних

Слоганам "Слава Україні" та "Героям Слава" присудили футбольний статус, а потім затвердили емблему. Це сталося під час чемпіонату Європи, коли УЄФА заборонив національній команді України грати в формі зі слоганом "Героям Слава".

Ф'юрі – Уайлдер: офіційно з'явилася нова дата третього поєдинку

Третій поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Уайлдером таки відбудеться у 2021 році. Організатори бою назвали нову дату поєдинку.

Нова дата поєдинку Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер – 9 жовтня. Боксери зустрінуться у Лас-Вегасі на арені T-Mobile. Поєдинок покаже телеканал ESPN.

Що відомо про бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер