Олімпійська збірна України зазнала чергових кадрових втрат. Олімпійські ігри в Токіо, на жаль, пропустить Аліна Грушина. Борчиня отримала травму.

До слова Зник безвісти учасник Олімпіади-2020: це може вплинути на Ігри у Токіо

На Олімпіаді в Токіо її замінить 26-річна львів'янка Тетяна Кіт.

Що відомо про Тетяну Кіт

  • Тетяна Кіт – призерка багатьох престижних змагань. Вона бронзова призерка чемпіонату світу-2015. Також Кіт двічі здобувала "срібло" чемпіонату Європи.
  • Українка двічі вигравала чемпіонат Європи з боротьби серед молоді. Ще одного разу вона здобувала "бронзу".

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна 16 липня вийшла заміж. Світоліна одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися у швейцарському Ньйоні. Також Монфіс в інстаграмі повідомив, що Світоліна взяла його прізвище.

Що відомо про стосунки Еліни та Гаеля?

  • Українка та француз були знайомі задовго до того, як між ними зав'язалися стосунки. Вони часто перетиналися, виступаючи на одних і тих же турнірах у Турі.
  • Їхній роман розпочався після перемоги Еліни на Підсумковому турнірі WTA в 2018 році. Тоді наша співвітчизниця разом з друзями відправилася в Париж, щоб відсвяткувати свій несподіваний успіх.
  • Світоліна опублікувала фотографію з французької столиці, а Монфіс на неї відреагував і запропонував зустрітися. Після цього між ними пробігла іскра та зав'язалися серйозні стосунки.
  • Відзначимо, що пара неодноразово розставалася та знову сходилася, а в квітні 2021 року стало відомо про їхні заручини.

За регламентом УПЛ на сезон 2021/22 тепер кожен клуб повинен нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава".

Емблема повинна бути розміщена по центру на грудях: між лого клубу і лого виробника екіпіровки. Обов'язок наносити емблему УАФ поширюється на матчі УПЛ, Кубка України та Суперкубка країни.

Слогани отримали статус офіційних

Слоганам "Слава Україні" та "Героям Слава" присудили футбольний статус, а потім затвердили емблему. Це сталося під час чемпіонату Європи, коли УЄФА заборонив національній команді України грати в формі зі слоганом "Героям Слава".

Третій поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Уайлдером таки відбудеться у 2021 році. Організатори бою назвали нову дату поєдинку.

Нова дата поєдинку Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер – 9 жовтня. Боксери зустрінуться у Лас-Вегасі на арені T-Mobile. Поєдинок покаже телеканал ESPN.

Що відомо про бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер

  • Ф'юрі та Уайлдер вже двічі билися між собою. Вперше вони зустрілися у 2018 році, коли титул утримував Уайлдер. Бій завершився скандальною нічиєю, але Деонтей зберіг титул.
  • Через два роки боксери провели реванш. Цього разу Ф'юрі зумів здобути перемогу технічним нокаутом. Це була перша поразка в кар'єрі Уайлдера.
  • Ф'юрі відмовлявся дати реванш Уайлдеру й вже готувався до поєдинку з Ентоні Джошуа. Однак суд змусив Ф'юрі провести бій з американцем.