Українська чемпіонка Європи пропустить Олімпіаду-2020
Олімпійська збірна України зазнала чергових кадрових втрат. Олімпійські ігри в Токіо, на жаль, пропустить Аліна Грушина. Борчиня отримала травму.
До слова Зник безвісти учасник Олімпіади-2020: це може вплинути на Ігри у Токіо
На Олімпіаді в Токіо її замінить 26-річна львів'янка Тетяна Кіт.
Що відомо про Тетяну Кіт
- Тетяна Кіт – призерка багатьох престижних змагань. Вона бронзова призерка чемпіонату світу-2015. Також Кіт двічі здобувала "срібло" чемпіонату Європи.
- Українка двічі вигравала чемпіонат Європи з боротьби серед молоді. Ще одного разу вона здобувала "бронзу".
Еліна Світоліна одружилася з Гаелем Монфісом
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна 16 липня вийшла заміж. Світоліна одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися у швейцарському Ньйоні. Також Монфіс в інстаграмі повідомив, що Світоліна взяла його прізвище.
Що відомо про стосунки Еліни та Гаеля?
- Українка та француз були знайомі задовго до того, як між ними зав'язалися стосунки. Вони часто перетиналися, виступаючи на одних і тих же турнірах у Турі.
- Їхній роман розпочався після перемоги Еліни на Підсумковому турнірі WTA в 2018 році. Тоді наша співвітчизниця разом з друзями відправилася в Париж, щоб відсвяткувати свій несподіваний успіх.
- Світоліна опублікувала фотографію з французької столиці, а Монфіс на неї відреагував і запропонував зустрітися. Після цього між ними пробігла іскра та зав'язалися серйозні стосунки.
- Відзначимо, що пара неодноразово розставалася та знову сходилася, а в квітні 2021 року стало відомо про їхні заручини.
Клуби УПЛ зобов'язані нанести на форму емблему зі слоганами "Слава Україні" і "Героям Слава"
За регламентом УПЛ на сезон 2021/22 тепер кожен клуб повинен нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава".
Емблема повинна бути розміщена по центру на грудях: між лого клубу і лого виробника екіпіровки. Обов'язок наносити емблему УАФ поширюється на матчі УПЛ, Кубка України та Суперкубка країни.
Слогани отримали статус офіційних
Слоганам "Слава Україні" та "Героям Слава" присудили футбольний статус, а потім затвердили емблему. Це сталося під час чемпіонату Європи, коли УЄФА заборонив національній команді України грати в формі зі слоганом "Героям Слава".
Ф'юрі – Уайлдер: офіційно з'явилася нова дата третього поєдинку
Третій поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Уайлдером таки відбудеться у 2021 році. Організатори бою назвали нову дату поєдинку.
Нова дата поєдинку Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер – 9 жовтня. Боксери зустрінуться у Лас-Вегасі на арені T-Mobile. Поєдинок покаже телеканал ESPN.
Що відомо про бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер
- Ф'юрі та Уайлдер вже двічі билися між собою. Вперше вони зустрілися у 2018 році, коли титул утримував Уайлдер. Бій завершився скандальною нічиєю, але Деонтей зберіг титул.
- Через два роки боксери провели реванш. Цього разу Ф'юрі зумів здобути перемогу технічним нокаутом. Це була перша поразка в кар'єрі Уайлдера.
- Ф'юрі відмовлявся дати реванш Уайлдеру й вже готувався до поєдинку з Ентоні Джошуа. Однак суд змусив Ф'юрі провести бій з американцем.