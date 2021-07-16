Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки.
К слову Шахтер первым сыграет во втором туре УПЛ, Динамо лишь дебютирует
Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.
Как выглядит новый логотип УАФ: фото
Слоганы получили статус официальных
Слоганам "Слава Украине" и "Героям Слава" присудили футбольный статус, а затем утвердили эмблему. Это произошло во время Чемпионата Европы, когда УЕФА запретил национальной команде Украины играть в форме со слоганом "Героям Слава".