Полиция разыскивает спортсмена

20-летний тяжелоатлет из Уганды Юлиус Ссекитолеко пропал без вести в Японии. Исчезновение спортсмена обнаружили, когда пришли за его тестом на COVID-19.

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Угандийца пытались найти, чтобы получить образец для тестирования на коронавирус. Последний раз его видели днем в комнате отеля, который расположен рядом с тренировочным лагерем.

По информации Inside The Games, партнеры по команде подтвердили исчезновение тяжелоатлета. Сейчас местная полиция разыскивает спортсмена из Уганды.

Исчезновение спортсмена может вызвать опасения относительно антикоронавирусных мер. Всем спортсменам разрешается посещать только ограниченные места и запрещается контактировать с местными жителями.

Делегация Уганды прибыла в Токио еще 19 июня. Команда разместилась в городе Изумисано префектуры Осака. 16 июля они должны были сдать очередные тесты на коронавирус.

Все участники должны сдавать свои образцы для тестирования на COVID-19 каждое утро. У двоих членов сборной Уганды были обнаружены положительные результаты на коронавирус после приезда в Японию.