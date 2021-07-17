Олимпийская сборная Украины понесла очередные кадровые потери. Олимпийские игры в Токио, к сожалению, пропустит Алина Грушина. Борчиха получила травму.

К слову Пропал без вести участник Олимпиады-2020: это может повлиять на игры в Токио

На Олимпиаде в Токио ее заменит 26-летняя львовянка Татьяна Кит.

Что известно о Татьяне Кит

  • Татьяна Кит – призер многих престижных соревнований. Она бронзовый призер чемпионата мира-2015. Также Кит дважды завоевывала "серебро" чемпионата Европы.
  • Украинка дважды выигрывала чемпионат Европы по борьбе среди молодежи. Еще однажды она добывала "бронзу".

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля вышла замуж. Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфисома.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в швейцарском Ньоне. Также Монфис в инстаграме сообщил, что Свитолина взяла его фамилию.

Что известно об отношениях Элины и Гаэля?

  • Украинка и француз были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в Туре.
  • Их роман начался после победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году. Тогда наша соотечественница вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех.
  • Свитолина опубликовала фотографию из французской столицы, а Монфис на нее отреагировал и предложил встретиться. После этого между ними пробежала искра и завязались серьезные отношения.
  • Отметим, что пара неоднократно расставалась и снова сходилась, а в апреле 2021 года стало известно об их помолвке.

По регламенту УПЛ на сезон 2021/22 теперь каждый клуб должен нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".

Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки. Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

Слоганы получили статус официальных

Слоганам "Слава Украине" и "Героям Слава" присудили футбольный статус, а затем утвердили эмблему. Это произошло во время чемпионата Европы, когда УЕФА запретил национальной команде Украины играть в форме со слоганом "Героям Слава".

Третий поединок между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером таки состоится в 2021 году. Организаторы боя назвали новую дату поединка.

Новая дата поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер – 9 октября. Боксеры встретятся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Поединок покажет телеканал ESPN.

Что известно о бое Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер

  • Фьюри и Уайлдер уже дважды дрались между собой. Впервые они встретились в 2018 году, когда титул удерживал Уайлдер. Бой завершился скандальной ничьей, но Деонтей сохранил титул.
  • Через два года боксеры провели реванш. На этот раз Фьюри сумел одержать победу техническим нокаутом. Это было первое поражение в карьере Уайлдера.
  • Фьюри отказывался дать реванш Уайлдеру и уже готовился к поединку с Энтони Джошуа. Однако суд заставил Фьюри провести бой с американцем.