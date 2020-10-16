Киевское "Динамо" и туринский "Ювентус" проведут матч в Лиге чемпионов со зрителями на трибунах, а Василий Ломаченко встретился с Теофимо Лопесом. Главные новости спорта за 15 октября – читайте в дайджесте Спорт 24.

"Динамо и "Ювентус" сыграют со зрителями

Во вторник, 20 октября, "Динамо" в Киеве сыграет против туринского "Ювентуса" на НСК "Олимпийский". Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что еврокубковый поединок состоится с болельщиками на трибунах. Об этом сообщает 24 канал.

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Кабинет Министров Украины 13 октября на своем заседании ужесточил карантинные ограничения, которые коснулись и спортивных событий. В регионах, где будут действовать ограничения, которые будут зависеть от принадлежности к одной из четырех цветных карантинных зон, до сих пор разрешено проведение спортивных событий, но без зрителей.

Поэтому матчи УПЛ все украинские клубы будут играть без поддержки на трибунах, кроме международных соревнований. Минздрав отдельно по каждому матчу будет принимать решение, можно ли допускать зрителей на трибуны.

В официальном письме Степанова говорится о том, что "Динамо" сможет заполнить трибуны родного стадиона на 30%, но при условии соблюдения всех карантинных ограничений и правил.

Ломаченко встретился с Лопесом

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес встретились всего за несколько дней до боя. Боксеры встретились на финальной пресконференции перед поединком.

Боксеры перекинулись несколькими словами относительно следующего боя. Промоутерская компания Top Rank выставила все пояса, которые будут на кону.

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Отметим, что перед прибытием на пресс-конференции, команды боксеров сдали отрицательные тесты на коронавирус и оказались в боксерской "пузыре".

Лопес не нервничал перед пресконференцией и даже в холле отеля сыграл в американский футбол.

Бою будет добавлять интриги то, что между отцом и одновременно тренером Лопесом-старшим и Ломаченко есть давний конфликт. Ломаченко заявил же, когда выйдет на ринг против Лопеса-младшего, то будет прокручивать в голове этот момент с его отцом.

Смотрите видео встречи Ломаченко и Лопеса

Вспышка коронавируса в "Александрии"

В украинском футбольном клубе "Александрия" произошла вспышка коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали 27 представителей клуба.

"Александрия" 15-го октября сообщила, что по результатам ПЦР-тестирования выявлено 27 больных. Сообщается, что положительные тесты сдали игроки и персонал клуба.

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"Александрия" получила результаты тестов, которые сдавала 13-го октября. Имена больных не уточняются.

15 инфицированных находятся в самоизоляции по месту жительства родителей, за 11 наблюдают семейные врачи Александрии, за одним – районная больница.

У всех нормальная температура, других симптомов болезни тоже нет.

Украинец упустил победу на Джиро д'Италия

Украинец Марк Падун 15-го октября был близок, чтобы выиграть этап известной велогонки Джиро д'Италия. Падун финишировал вторым из-за технических проблем.

24-летний Падун был одним из 14-ти гонщиков, ушедших в отрыв на старте 12-го этапа. Однако с течением времени основная группа практически догнала лидеров.

На предпоследнем подъеме этапа Падун пошел в атаку вместе с Джонатаном Нарварезом. Именно эквадорец и украинец должны были разыграть победу.

Однако в 20 километрах до финиша эквадорец получил преимущество: у Марка Падуна спустило колесо. Украинец сменил велосипед и потратил около 30 секунд.

Нарварез отъехал вперед на полминуты. Украинец пытался сократить отрыв, но Нарварез прибавил на финише, и Марк проиграл 1 минуту 5 секунд.

Для Падуна это второй подиум на соревнованиях Гранд тура.

Возвращение МакГрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор возвращается в октагон. Ирландец проведет бой против Дастина Пуарье.

Конор МакГрегор в своем твиттере подтвердил, что его бой с Дастином Пуарье может состояться 23 января 2021 года.

Я принимаю, 23 января все будет. Моя цель, чтобы этот бой состоялся на Cowboys Stadium в Денвере. Правильный стиль. Владелец Джерри Джонс – мой друг, и его стадион может выдержать нашу толпу поклонников. Я буду готов к Техасу, и Техас будет готов для моих поклонников. Потом Мэнни,

- написал МакГрегор.

МакГрегор недавно предложил Пуарье провести бой без каких-либо связей с UFC. Для этого ирландец готов пожертвовать около полумиллиона долларов благотворительной организации. Пуарье быстро согласился на это предложение.

После встречи с Пуарье 32-летний МакГрегор хочет встретиться с боксером Мэнни Пакьяо.