Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор договорился о бое против Дастина Пуарье.

Бойцы договорились о бое в соцсетях. МакГрегор первым предложил американцу выйти против него в октагон. Этот поединок должен иметь благотворительный характер и проходить по особым правилам.

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МакГрегор предложил Пуарье выйти в октагон

Он предложил Пуарье провести бой без всяких связей с UFC. Для этого ирландец готов пожертвовать около полумиллиона долларов благотворительной организации.

12 декабря в Point Depo, Ирландия. Никаких взвешиваний, открытый бой с Объединенными правилами. Я назначу перелет тебе и твои семье,

– подчеркнул МакГрегор.

Пуарье быстро согласился на это предложение и добавил, что многим людям такой бой пойдет на пользу. Отметим, что оба бойца имеют подписанные контракты с UFC, поэтому для организации подобного поединка им придется ждать ответа от UFC.

В 2014 году бойцы уже встречались между собой. Тогда бой проходил в Лас-Вегасе, где ирландец нокаутировал соперника.

Кто такой Дастин Пуарье? Американский боец смешанного стиля, представитель легкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и WEC. С апреля по сентябрь 2019 года – временный чемпион UFC в легком весе.

Ранее сообщалось, что Конор заявил о бое против Мэнни Пакьяо. Когда именно состоится бой он не указал, заявив лишь, что сам поединок состоится на Ближнем Востоке.