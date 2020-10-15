Коронавирус добрался и до полтавской "Ворсклы". В клубе инфицированы как игроки, так и тренеры.

Информацию о коронавирусе в "Ворскле" сообщает издание "Полтавщина Спорт". По данным журналистов, по меньшей мере пятеро футболистов из главной команды инфицированы коронавирусом. Это Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич. Они были отправлены на самоизоляцию.

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Положительный тест на COVID-19 также сдали главный тренер Юрий Максимов и его помощник Виктор Уляницкий. У них нет симптомов, но их тоже отправили на самоизоляцию. Тренировочным процессом занимается тренер вратарей Сергей Долганский.

В клубе пока никак не отреагировали на сообщение о коронавирусе у игроков команды. 8 октября на официальном сайте команды сообщили о том, что на 10 октября запланирована сдача планового теста на COVID-19. Однако впоследствии ни одного сообщения о результатах тестирования обнародовано не было.

На 18 октября в команды запланирован матч УПЛ против "Олимпика" в Киеве.