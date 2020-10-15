Матчи самых престижных турниров Европы – Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине можно будет смотреть на еще одной платформе. В сезоне 2020/2021 еврокубки появятся на MEGOGO.

Как сообщает Broadcast, Volia и MEGOGO договорились о сотрудничестве, которое будет включать трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21.

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Матчи турниров будут транслироваться и на MEGOGO, и на каналах "Футбол 1/2/3". Сообщается, что некоторые встречи на MEGOGO будут доступны в формате 4К.

Что известно о футболе на Volia?

В 2018 году Volia создала для своих клиентов Volia Football+. Это каталог видео по требованию, который позволяет просматривать в прямом эфире и в записи все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Теперь Volia Football+ будет доступна и на MEGOGO с тем же пакетом матчей.

На MEGOGO матчи будут доступны подписчикам пакетов "ТВ и кино: Оптимальная" и "ТВ и Кино: Максимальная", стоимость которых составляет 97 и 197 гривен в месяц соответственно.

Кто из украинских клубов сыграет в еврокубках

В этом сезоне Украину в Лиге чемпионов представят два клуба – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Киевляне померяются силами с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем". Соперниками "Шахтера" стали "Реал", "Интер" и "Боруссия" Менхенгладбах.

В Лиге Европы Украина имеет одного представителя – луганскую "Зарю". Команда Виктора Скрипника сыграет против "Лестера", АЭК и "Брага".