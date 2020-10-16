Київське "Динамо" та туринський "Ювентус" проведуть матч у Лізі чемпіонів з глядачами на трибунах, а Василь Ломаченко зустрівся з Теофімо Лопесом. Головні новини спорту за 15 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.

"Динамо і "Ювентус" зіграють з глядачами

У вівторок, 20 жовтня, "Динамо" у Києві зіграє проти туринського "Ювентуса" на НСК "Олімпійський". Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що єврокубковий поєдинок відбудеться з вболівальниками на трибунах. Про це повідомляє 24 канал.

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Кабінет Міністрів України 13 жовтня на своєму засіданні посилив карантинні обмеження, які торкнулись і спортивних подій. У регіонах, де діятимуть обмеження, які залежатимуть від приналежності до однієї з чотирьох кольорових карантинних зон, досі дозволено проведення спортивних подій, але без глядачів.

Тому матчі УПЛ всі українські клуби гратимуть без підтримки на трибунах, окрім міжнародних змагань. МОЗ окремо щодо кожного матчу буде приймати рішення, чи можна допускати глядачів на трибуни.

В офіційному листі Степанова йдеться про те, що "Динамо" зможе заповнити трибуни рідного стадіону на 30%, але за умов дотримання всі карантинних обмежень та правил.

Ломаченко зустрівся з Лопесом

Василь Ломаченко й Теофімо Лопес зустрілися всього за декілька днів до бою. Боксери зустрілись на фінальній пресконференції перед поєдинком.

Боксери перекинулись декількома словами щодо наступного бою. Промоутерська компанія Top Rank виставила всі пояси, які будуть на кону.

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Наголосимо, що перед прибуттям на пресконференцію, команди боксерів здали негативні тести на коронавірус та опинилися в боксерській "бульбашці".

Лопес не нервував перед пресконференцією та навіть у холі готелю зіграв у американський футбол.

Бою додаватиме інтриги те, що між батьком та водночас тренером Лопесом-старшим та Ломаченком є давній конфлікт. Ломаченко заявив же, коли вийде на ринг проти Лопеса-молодшого, то буде прокручувати у голові цей момент з його батьком.

Дивіться відео зустрічі Ломаченка та Лопеса

Спалах коронавірусу в "Олександрії"

В українському футбольному клубі "Олександрія" стався спалах коронавірус. Позитивні тести на COVID-19 здали 27 представників клубу.

"Олександрія" 15-го жовтня повідомила, що за результатами ПЛР-тестування виявлено 27 хворих. Повідомляється, що позитивні тести здали гравці та персонал клубу.

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"Олександрія" отримала результати тестів, які здавала 13-го жовтня. Імена хворих не уточнюються.

15 інфікованих перебувають на самоізоляції за місцем проживання батьків, за 11 спостерігають сімейні лікарі Олександрії, за одним – районна лікарня.

У всіх нормальна температура, інших симптомів хвороби теж немає.

Українець втратив перемогу на Джиро д'Італія

Українець Марк Падун 15-го жовтня був близький, щоб виграти етап відомої велогонки Джиро д'Італія. Падун фінішував другим через технічні проблеми.

24-річний Падун був одним з 14-ти гонщиків, які пішли у відрив на старті 12-го етапу. Однак з плином часу основна група практично наздогнала лідерів.

На передостанньому підйомі етапу Падун пішов в атаку разом з Джонатаном Нарварезом. Саме еквадорець та українець мали розіграти перемогу.

Однак за 20 кілометрів до фінішу еквадорець отримав перевагу: у Марка Падуна спустило колесо. Українець змінив велосипед і витратив близько 30 секунд.

Нарварез від'їхав вперед на пів хвилини. Українець намагався скоротити відрив, але Нарварез додав на фініші й Марк програв 1 хвилину 5 секунд.

Для Падуна це другий подіум на змаганнях Гранд туру.

Повернення МакГрегора

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор повертається в октагон. Ірландець проведе бій проти Дастіна Пуар'є.

Конор МакГрегор у своєму твіттері підтвердив, що його бій з Дастіном Пуар'є може відбутися 23 січня 2021 року.

Я приймаю, 23 січня все буде. Моя мета, щоб цей бій відбувся на Cowboys Stadium в Денвері. Правильний стиль. Власник Джеррі Джонс – мій друг, і його стадіон може витримати нашу натовп шанувальників. Я буду готовий до Техасу, і Техас буде готовий для моїх фанатів. Потім Менні,

– написав МакГрегор.

МакГрегор нещодавно запропонував Пуар'є провести бій без жодних зв'язків із UFC. Для цього ірландець готовий пожертвувати близько пів мільйона доларів благодійній організації. Пуар'є швидко погодився на цю пропозицію.

Після зустрічі з Пуар'є 32-річний МакГрегор хоче зустрітися з боксером Менні Пак'яо.