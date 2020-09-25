Конор МакГрегор заявил о бое с Мэнни Пакьяо
Жизнь без боев в ринге или октагоне не для Конора МакГрегора. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что он проведет бой против Мэнни Пакьяо. Боксер был чемпионом мира в восьми весовых категориях.
О бое против Мэнни Пакьяо Конор МакГрегор заявил на своей странице в twitter. Когда именно состоится бой он не указал, заявив лишь, что сам поединок состоится на Ближнем Востоке.
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Он также добавил, что для него будет честью провести бои против двух крупнейших боксеров современности.
Также Конор МакГрегор заявил, что он уже давно планировал провести бой. По его словам, он предлагал как соперников, так и даты боя. Но из-за пандемии коронавируса ничего так и не сложилось.
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