В субботу, 12 сентября, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Роман Яремчук попросил трансфер в "Гента"

Украинский нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук потребовал трансфер в своего клуба, пишет 24 канал.

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Конфликт Яремчука с тренером

30 августа "Гент" минимально обыграл "Мехелен". После матча Яремчук остался недоволен игрой команды. В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона. Он добавил, что "Гент" слишком много обороняется.

Это не понравилось тренеру Ласло Белени, который, в свою очередь, заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то, возможно, ему проще подыскать другую.

Впрочем, стало известно, что конфликт улажен, о чем заявлял Белени. Однако история получила новое развитие после того, как Роман вернулся в клуб после матчей сборных.

11 сентября Яремчук остался вне заявки на матч с "Эйпеном". Также он пропустит матч квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида" 15 сентября.

В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе

Власти Ирана подтвердили казнь 27-летнего Навида Афкари. Чемпиона страны по греко-римской борьбе приговорили к смертной казни из-за участия в массовых протестах и ​​якобы убийства.

Навида Афкари казнили в тюрьме в городе Шираз. Перед тем его приговорили к двум смертным приговорам и 74 ударам плетью.

Историю Навида Афкари читайте по ссылке.

МакГрегора задержала полиция по подозрению в попытке изнасилования

На французском острове Корсика полиция задержала ирландского бойца смешанного стиля Конора МакГрегора. Популярного бойца обвиняют в непристойном поведении и попытке изнасилования.

Представитель 32-летнего бойца, как и сам Конор МакГрегор, отвергают эти обвинения. Представитель чемпиона также рассказал, что полиция отпустила его после допроса.

Известно, что жалоба о попытке изнасилования против МакГрегора поступила в полицию 10 сентября. Каких-либо деталей инцидента о возможном преступлении нет.

Победы "Колосса" и "Олимпика"

"Колос" и "Львов" сыграли в матче 2 тура УПЛ. Поединок на обновленном стадионе "Колос" завершился разгромной победой хозяев – 4:0.

Ковалевский "Колос" наконец сыграл на родной земле, проведя первый официальный поединок на новопостроенном стадионе с одноименным названием.

В другом матче между собой сыграли "Днепр-1" и "Олимпик". Гости получили несколько неожиданную победу, воспользовавшись грубыми ошибками защиты "Днепра-1" – 1:3.

"Олимпик" побеждает и поднимается на шестое место в турнирной таблице. "Днепр-1", несмотря на второй подряд матч на своем стадионе, пока не знает вкуса побед в этом сезоне.