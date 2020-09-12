Роман Зозуля получил орден "За заслуги" III степени
Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля стал орденоносцем. По случаю Дня физической культуры и спорта был награжден орденом "За заслуги" III степени.
Роман Зозуля получил награду вместе с другими спортсменами и работниками спортивной отрасли "За весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность". Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.
Напомним Зозуля подарил футболку главе МИД Кулебе: Мы за Украину на футбольных и дипломатических полях
Награду получил и Игорь Беланов. Обладатель "Золотого мяча" 1986 года награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Награды Романа Зозули
Орден "За заслуги" III степени стал не первым, который получил Роман Зозуля за свою волонтерскую деятельность.
- В 2015 году он получил медаль "За заслуги перед Вооруженными Силами Украины" Министерства обороны Украины.
- В 2017 году Зозулю наградили знаком отличия Президента Украины – медалью "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".
- В 2020 году футболист был награжден медалью "Операции Объединенных сил "За победу и верность".