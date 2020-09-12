Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля стал орденоносцем. По случаю Дня физической культуры и спорта был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Роман Зозуля получил награду вместе с другими спортсменами и работниками спортивной отрасли "За весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность". Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.

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Награду получил и Игорь Беланов. Обладатель "Золотого мяча" 1986 года награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Награды Романа Зозули

Орден "За заслуги" III степени стал не первым, который получил Роман Зозуля за свою волонтерскую деятельность.