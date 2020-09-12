После перерыва на матчи сборных, возвращаются матчи УПЛ. В субботу, 12 сентября, между собой сыграли "Днепр-1" и "Олимпик". Гости одержали несколько неожиданную победу, воспользовавшись грубыми ошибками защиты "Днепра-1".

Днепр-1 – Олимпик 1:3

Голы: Хобленко, 50 – Шахаб, 44, Тейшейра, 48, Политыло, 77 (пен)

Удаление: Когут, 45 + 1 (Днепр-1)

Во втором туре УПЛ между собой встретились "Днепр-1" и "Олимпик". Обе команды не слишком удачно начали сезон – днепряне сыграли вничью с новичком "Ингульцом", а "Олимпик" был разгромлен "Динамо". Поэтому стремились пополнить очковый запас в этом матче. Лучше это удалось гостям.

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Ключевыми в этом противостоянии стали последние минуты первого тайма и несколько стартовых минут второй 45-минутки. До этого в начале встречи обе команды обменялись ударами по воротам соперников. Однако до голов дело не дошло.

На 44-й минуте Бенито отдал пас на Шахаба. Иранский нападающий сумел продраться сквозь оборону соперников и нанести удар в угол ворот Сарнавского. Голкипер даже не среагировал как следует на этот удар.

Хозяева бросились отыгрываться еще до перерыва. Зато оказались в меньшинстве. Когут пошел в неоправданный подкат против Лебеденко. Такие действия полузащитника арбитр матча вполне оправданно оценил как возможность нанесения травмы (игрок попал шипами в незащищенную часть ноги). Поэтому Когут получил прямую красную карточку, оставив "Днепр-1" в меньшинстве на весь второй тайм.

В начале второго тайма защита днепрян снова грубо ошиблась – после прострела от Бенито, Шахаб пропустил мяч на Тейшейру. Полузащитник "Олимпика" обыграл соперников и точно пробил в угол ворот, удвоив преимущество своей команды.

Но за две минуты "Днепр-1" сократил до минимума отставание. После подачи с углового Хобленко головой отправил мяч в ворота Кичака.

После этого моменты в матче почти исчезли. Пока оборона "Днепра-1" снова не ошиблась у собственных ворот. И снова прорывался Шахаб. На этот раз его удалось остановить. Вот только лишь с помощью фола в исполнении Адамюка. Учитывая, что это было в штрафной, арбитр назначил пенальти. Сарнавский, который в прошлом сезоне в составе ПФК "Львов" отразил шесть ударов с отметки, на этот раз проиграл дуэль Политыло. Игрок "Олимпика" же забитым голом отметил свой 200-й матч в УПЛ.

Счет в этом матче мог быть еще больше, но Бенито попал в штангу с близкого расстояния.

"Олимпик" побеждает и поднимается на шестое место в турнирной таблице. "Днепр-1", несмотря на второй подряд матч на собственном стадионе, пока не знает вкуса побед в этом сезоне.