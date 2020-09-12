Власти Ирана подтвердили казнь 27-летнего Навида Афкари. Чемпиона страны по греко-римской борьбе приговорили к смертной казни из-за участия в массовых протестах и якобы убийстве.

Навида Афкари казнили в тюрьме в городе Шираз. Перед тем его приговорили к двум смертным приговорам и 74 ударам плетью, пишет AP.

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В чем обвиняли Навида Афкари

В 2018 году Навид Афкари вместе с братьями принял участие в антиправительственных акциях протеста в отношении экономической политики Ирана. После этого он был задержан. И обвинен в убийстве агента охраны водного и канализационного управления Ирана Хасана Туркмана во время протестов в Ширазе в августе 2018 года. Он якобы нанес ему несколько ударов ножом.

Сам Навид Афкари заявлял, что его пытали, чтобы он признал себя виновным. Ему надевали пластиковый пакет на голову, а в ноздри заливали алкоголь.

Кроме Навида, наказание получили и его братья. Всех троих обвинили в создании спецгруппы для свержения режима местных властей. Вахид Афкари получил 54 года тюрьмы, а Хабиб – 27 лет заключения.

При этом Навид Афкари мог избежать смертной казни, пишет CNN. Его приговорили к исламскому приговору "возмездия в натуральной форме". Афкари мог избежать казни, если бы семья погибшего согласилась на реституцию. Однако они отказались его простить и не дали разрешения оплатить реституцию. Поэтому в силу вступило решение суда, которым Афкари приговорили к смертной казни.

Поддержка международного сообщества

Навид Афкари – чемпион Ирана по греко-римской борьбе. Поэтому это дело получило широкую огласку в мировом спортивном сообществе. Спортсмены призвали исключить Иран из мировых соревнований, в том числе отстранить от Олимпийских игр, если власти страны все-таки решат казнить Афкари.

Amnesty International и Human Rights Watch призвали власти Ирана пересмотреть решение.

Президент UFC Дана Уайт опубликовал обращение к властям Ирана с просьбой освободить Афкари. И попросил помощи у президента США Дональда Трампа. Последний тоже поддержал Афкари.

"До меня дошла информация, что замечательного и популярного на родине 27-летнего борца из Ирана Навида Афкари собираются казнить. А ведь он просто вышел на митинг на улицу страны против правительства. Протестующие обращали внимание на стремительное ухудшение экономики и высокий уровень инфляции. Я бы хотел обратиться к иранским лидерам и попросить, чтобы они сохранили жизнь этого молодого парня и не казнили его", – опубликовал твит Дональд Трамп.

...To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/NkJb4IsQpt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

Резкая реакция в Иране на обращение Трампа

Однако обращение Трампа, скорее всего, получило обратный эффект, чем ожидалось. На иранском телеканале вышел 11-минутный сюжет об этом деле. Там привели "доказательства" вины Афкари, среди которых то, что мобильный телефон спортсмена был в районе, в котором произошло убийство. А на камерах видеонаблюдения видно как он идет и разговаривает по телефону.

В сюжете также "показали" документы полиции по этому расследованию, но они были размыты.

Еще большей критике в этом деле подвергся Трамп в сюжете еще одного иранского издания. Там заявили, что президент США "обеспокоен жизнью убийцы, в то же время угрожая жизни многих иранских пациентов, вводя суровые санкции".