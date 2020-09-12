Футболист сборной Украины попросил исключить его из европейского клуба: детали конфликта
Украинский нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук потребовал трансфер у своего клуба.
Об этом пишет HLN. Сообщается, что год назад форвард делал аналогичный запрос, но потом подписал новый контракт с клубом до 2023 года.
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Конфликт Яремчука с тренером
30 августа "Гент" минимально обыграл "Мехелен". После матча Яремчук остался доволен игрой команды. В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона. Он добавил, что "Гент" слишком много обороняется.
Это не понравилось тренеру Ласло Белени, который, в свою очередь заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то возможно ему проще подыскать другую.
Впрочем, стало известно, что конфликт улажен, о чем заявлял Белени. Однако история получила новое развитие после того, как Роман вернулся в клуб после матчей сборных.
11 сентября Яремчук остался вне заявки на матч с "Эйпен". Также он пропустит матч квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида" 15 сентября.
Чем закончится история – покажет только время.
Куда может перейти Яремчук
- Сообщалось об интересе к Роману со стороны итальянских, испанских и английских клубов. В частности, конкретное предложение относительно трансфера Романа делала "Рома".
- Яремчук отказался переходить в другой клуб во время прошлого сезона, чтобы иметь игровую практику перед Евро-2020.
- В прошлом сезоне Яремчук продлил контракт с "Гентом" до середины 2023 года. Яремчук в чемпионате 2019/20 забил 10 голов за 18 матчей.