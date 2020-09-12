Украинский нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук потребовал трансфер у своего клуба.

Об этом пишет HLN. Сообщается, что год назад форвард делал аналогичный запрос, но потом подписал новый контракт с клубом до 2023 года.

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Конфликт Яремчука с тренером

30 августа "Гент" минимально обыграл "Мехелен". После матча Яремчук остался доволен игрой команды. В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона. Он добавил, что "Гент" слишком много обороняется.

Это не понравилось тренеру Ласло Белени, который, в свою очередь заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то возможно ему проще подыскать другую.

Впрочем, стало известно, что конфликт улажен, о чем заявлял Белени. Однако история получила новое развитие после того, как Роман вернулся в клуб после матчей сборных.

11 сентября Яремчук остался вне заявки на матч с "Эйпен". Также он пропустит матч квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида" 15 сентября.

После пяти туров "Гент" занимает 15 место в чемпионате Бельгии, набрав всего три очка. В поединке с "Эйпен" "буйволы" уступили соперникам со счетом 1:2.

Чем закончится история – покажет только время.

Куда может перейти Яремчук