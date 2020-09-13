Яремчук хоче покинути "Гент", в Ірані стратили чемпіона країни: новини спорту 12 вересня
У суботу, 12 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Роман Яремчук попросив трансфер у "Гента"
Український нападник бельгійського "Гента" та збірної України Роман Яремчук зажадав трансфер у свого клубу, пише 24 канал.
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Конфлікт Яремчука з тренером
- 30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився не задоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону. Він додав, що "Гент" надто багато обороняється.
- Це не сподобалося тренеру Ласло Белені, який, в свою чергу заявив, що якщо футболісту не подобається гра цієї команди, то можливо йому простіше підшукати іншу.
- Втім, стало відомо, що конфлікт залагоджено, про що заявляв Белені. Однак історія отримала новий розвиток після того, як Роман повернувся в клуб після матчів збірних.
- 11 вересня Яремчук залишився поза заявкою команди на матч з "Ейпеном". Також він пропустить матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти віденського "Рапіда" 15 вересня.
В Ірані стратили чемпіона країни з греко-римської боротьби
Влада Ірану підтвердила страту 27-літнього Навіда Афкарі. Чемпіона країни з греко-римської боротьби засудили до смертної кари через участь у масових протестах і нібито вбивстві.
Навіда Афкарі стратили в тюрмі в місті Шираз. Перед тим його засудили до двох смертних вироків та 74 ударів батогом.
МакГрегора затримала поліція за підозрою в спробі зґвалтування
На французькому острові Корсика поліція затримала ірландського бійця змішаного стилю Конора МакГрегора. Популярного бійця звинувачують у непристойній поведінці й спробі зґвалтування.
Представник 32-річного бійця, як і сам Конор МакГрегор, відкидають ці звинувачення. Представник чемпіона також розповів, що поліція відпустила його після допиту.
Відомо, що скарга про спробу зґвалтування проти МакГрегора надійшла до поліції 10 вересня. Будь-яких деталей інциденту про можливий злочин немає.
Перемоги "Колоса" та "Олімпіка"
"Колос" та "Львів" зіграли у матчі 2 туру УПЛ. Поєдинок на оновленому стадіоні "Колос" завершився розгромною перемогою господарів – 4:0.
Ковалівський "Колос" нарешті зіграв на рідній землі, провівши перший офіційний поєдинок на новозведеному стадіоні з однойменною назвою.
У іншому матчі між собою зіграли "Дніпро-1" та "Олімпік". Гості здобули дещо неочікувану перемогу, скориставшись грубими помилками захисту "Дніпра-1" – 1:3.
"Олімпік" перемагає та підіймається на шосте місце у турнірній таблиці. "Дніпро-1", попри другий поспіль матч на власному стадіоні, поки не знає смаку перемог в цьому сезоні.