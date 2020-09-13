У суботу, 12 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Роман Яремчук попросив трансфер у "Гента"

Український нападник бельгійського "Гента" та збірної України Роман Яремчук зажадав трансфер у свого клубу, пише 24 канал.

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Конфлікт Яремчука з тренером

30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився не задоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону. Він додав, що "Гент" надто багато обороняється.

Це не сподобалося тренеру Ласло Белені, який, в свою чергу заявив, що якщо футболісту не подобається гра цієї команди, то можливо йому простіше підшукати іншу.

Втім, стало відомо, що конфлікт залагоджено, про що заявляв Белені. Однак історія отримала новий розвиток після того, як Роман повернувся в клуб після матчів збірних.

11 вересня Яремчук залишився поза заявкою команди на матч з "Ейпеном". Також він пропустить матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти віденського "Рапіда" 15 вересня.

В Ірані стратили чемпіона країни з греко-римської боротьби

Влада Ірану підтвердила страту 27-літнього Навіда Афкарі. Чемпіона країни з греко-римської боротьби засудили до смертної кари через участь у масових протестах і нібито вбивстві.

Навіда Афкарі стратили в тюрмі в місті Шираз. Перед тим його засудили до двох смертних вироків та 74 ударів батогом.

Історію Навіда Афкарі читайте за посиланням.

МакГрегора затримала поліція за підозрою в спробі зґвалтування

На французькому острові Корсика поліція затримала ірландського бійця змішаного стилю Конора МакГрегора. Популярного бійця звинувачують у непристойній поведінці й спробі зґвалтування.

Представник 32-річного бійця, як і сам Конор МакГрегор, відкидають ці звинувачення. Представник чемпіона також розповів, що поліція відпустила його після допиту.

Відомо, що скарга про спробу зґвалтування проти МакГрегора надійшла до поліції 10 вересня. Будь-яких деталей інциденту про можливий злочин немає.

Перемоги "Колоса" та "Олімпіка"

"Колос" та "Львів" зіграли у матчі 2 туру УПЛ. Поєдинок на оновленому стадіоні "Колос" завершився розгромною перемогою господарів – 4:0.

Ковалівський "Колос" нарешті зіграв на рідній землі, провівши перший офіційний поєдинок на новозведеному стадіоні з однойменною назвою.

У іншому матчі між собою зіграли "Дніпро-1" та "Олімпік". Гості здобули дещо неочікувану перемогу, скориставшись грубими помилками захисту "Дніпра-1" – 1:3.

"Олімпік" перемагає та підіймається на шосте місце у турнірній таблиці. "Дніпро-1", попри другий поспіль матч на власному стадіоні, поки не знає смаку перемог в цьому сезоні.