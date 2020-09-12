В пятницу, 11 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

В Украине разрешили проводить футбольные матчи со зрителями

Министерство здравоохранения согласовало проводить в Украине футбольные матчи со зрителями. Однако со значительным списком требований к организации и проведению этих матчей, пишет 24 канал.

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Самое важное правило – возможность проведения международных клубных матчей и поединков национальных сборных с болельщиками в "зеленой" и "желтой" зонах эпидемиологической опасности.

В частности, рекомендуется:

организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибуны таким образом, чтобы не возникало скопления,

обеспечить допуск зрителей на сектора не более 25 процентов болельщиков от числа болельщиков, которых способен вместить сектор,

при посадке зрителей следует обеспечить наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку и по диагонали.

Скучная ничья "Динамо" и "Десны"

11 августа "Динамо" на своем поле принимало "Десну" во 2 туре УПЛ. Команды расписали безголевую ничью.

"Динамо" создало первый момент, однако Супряге не хватило точности. Ответ "Десны" был острее – Будковский попал в стойку с расстрельной дистанции. Коамндам откровенно недоставало скорости, поэтому нули закономерно сохранились до перерыва.

Картина не слишком изменилась и во второй половине. "Динамо" претендовало на пенальти за игру рукой, но судья без помощи VAR не заметил нарушения Тамма. В конце концов, счет остался "сухим" – первая потеря очков командой Луческу получила несколько скандальный привкус.

Экс-игрок сборной Украины Кучер заболел COVID-19

В тренерском штабе "Металла" вспышка коронавируса. Положительные тесты выявлены у главного наставника клуба Александра Кучера и его помощника Александра Призетко.

По информации клуба, Кучер и Призетко чувствуют себя хорошо, их заболевание проходит бессимптомно. Все футболисты здоровы, поэтому матч состоится.

Предматчевую тренировку команды проводил ассистент главного тренера Юрий Ушмаев. Он же и выведет "желто-синих" на ближайшую игру второго тура Второй лиги против "Реал Фармы". Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00, а сама встреча состоится на стадионе "Солнечный" в поселке Пятихатки.

Георгий Зантарая неожиданно начнет политическую карьеру

Украинский дзюдоист грузинского происхождения Георгий Зантарая планирует покинуть спорт и перейти в политику. О своем решении спортсмен объявит уже в ближайшее время.

Такое решение Зантараи стало неожиданным. Недавно спортсмен открыл собственную школу по дзюдо. Георгий отремонтировал помещение детской спортивной школы "Юный спартаковец", а 5 сентября состоялось торжественное открытие зала.

По словам Георгия, в этом зале они пытались воплотить и добавить все, чего не хватало для тренировки в их детстве. Он надеется, что именно в этом помещении будут тренироваться будущие чемпионы по дзюдо

Достижения Георгия Зантараи в спорте