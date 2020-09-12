Возвращение болельщиков на стадионы, ничья "Динамо" и "Десны": новости спорта 11 сентября
В пятницу, 11 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
В Украине разрешили проводить футбольные матчи со зрителями
Министерство здравоохранения согласовало проводить в Украине футбольные матчи со зрителями. Однако со значительным списком требований к организации и проведению этих матчей, пишет 24 канал.
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Самое важное правило – возможность проведения международных клубных матчей и поединков национальных сборных с болельщиками в "зеленой" и "желтой" зонах эпидемиологической опасности.
В частности, рекомендуется:
- организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибуны таким образом, чтобы не возникало скопления,
- обеспечить допуск зрителей на сектора не более 25 процентов болельщиков от числа болельщиков, которых способен вместить сектор,
- при посадке зрителей следует обеспечить наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку и по диагонали.
Скучная ничья "Динамо" и "Десны"
11 августа "Динамо" на своем поле принимало "Десну" во 2 туре УПЛ. Команды расписали безголевую ничью.
"Динамо" создало первый момент, однако Супряге не хватило точности. Ответ "Десны" был острее – Будковский попал в стойку с расстрельной дистанции. Коамндам откровенно недоставало скорости, поэтому нули закономерно сохранились до перерыва.
Картина не слишком изменилась и во второй половине. "Динамо" претендовало на пенальти за игру рукой, но судья без помощи VAR не заметил нарушения Тамма. В конце концов, счет остался "сухим" – первая потеря очков командой Луческу получила несколько скандальный привкус.
Экс-игрок сборной Украины Кучер заболел COVID-19
В тренерском штабе "Металла" вспышка коронавируса. Положительные тесты выявлены у главного наставника клуба Александра Кучера и его помощника Александра Призетко.
По информации клуба, Кучер и Призетко чувствуют себя хорошо, их заболевание проходит бессимптомно. Все футболисты здоровы, поэтому матч состоится.
Георгий Зантарая неожиданно начнет политическую карьеру
Украинский дзюдоист грузинского происхождения Георгий Зантарая планирует покинуть спорт и перейти в политику. О своем решении спортсмен объявит уже в ближайшее время.
Такое решение Зантараи стало неожиданным. Недавно спортсмен открыл собственную школу по дзюдо. Георгий отремонтировал помещение детской спортивной школы "Юный спартаковец", а 5 сентября состоялось торжественное открытие зала.
По словам Георгия, в этом зале они пытались воплотить и добавить все, чего не хватало для тренировки в их детстве. Он надеется, что именно в этом помещении будут тренироваться будущие чемпионы по дзюдо
Достижения Георгия Зантараи в спорте
- Дважды добывал золото чемпионата Европы (2011, 2017), а также в его копилке одна серебряная награда (2009).
- На чемпионате мира у Зантараи еще лучшие достижения. В 2009 году в Роттердаме стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов. Также имеет одно серебро соревнований. Еще четыре раза дзюдоист взбирался на третью ступеньку пьедестала.
- В 2019 году в Минске получил золотую медаль на Европейских играх.
- Дважды выступал за Украину на Олимпийских играх, но наград не получал (2012, 2016).
- Награжден орденом "За заслуги" второй степени.