В тренерском штабе "Металла" вспышка коронавируса. Положительные тесты выявлены у главного наставника клуба Александра Кучера и его помощника Александра Призетко.

Про коронавирус сообщила пресс-служба клуба. Оба специалиста находятся на самоизоляции.

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Коронавирус в "Металле"

По информации клуба, Кучер и Призетко чувствуют себя хорошо, их заболевание проходит бессимптомно. Все футболисты здоровы, поэтому матч состоится.

Предматчевую тренировку команды проводил ассистент главного тренера Юрий Ушмаев. Он же и выведет "желто-синих" на ближайшую игру второго тура Второй лиги против "Реал Фармы". Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00, а сама встреча состоится на стадионе "Солнечный", что располагается в поселке Пятихатки.

Что известно о клубе "Металл"

Клуб создан в июле 2020 году бывшим спортивным директором харьковского "Металлиста" Евгением Красниковым, который внес 100% уставного капитала, а это 250 тысяч гривен и стал единоличным владельцем нового клуба.

Первым главным наставником команды стал экс-защитник "Шахтера" и "Металлиста" Александр Кучер, получивший тренерскую лицензию. В тренерский штаб 37-летнего специалиста вошли Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.

Вновь созданный клуб сразу получил профессиональный статус и был заявлен в третью по силе лигу Украины на сезон 2020/21.

Свой первый официальный матч команда сыграла в конце августа этого года в рамках 1/64 Кубка Украины против "ВПК-Агро" из Шевченковки. Харьковский клуб уступил со счетом 1:3 и выбыл из турнира.