Украинский дзюдоист грузинского происхождения Георгий Зантарая планирует покинуть спорт и перейти в политику. О своем решении спортсмен объявит уже в ближайшее время.

32-летний Георгий Зантарая будет баллотироваться в Киевсовет по списку "Слуги народа", сообщает "Главком".

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Такое решение Зантарая стало неожиданным.

Недавно спортсмен открыл собственную школу по дзюдо. Георгий отремонтировал помещение детской спортивной школы "Юный Спартаковец", а 5 сентября состоялось торжественное открытие зала.

По словам Георгия, в этом зале они пытались воплотить и добавить все, чего не хватало для тренировки в их детстве. Он надеется, что именно в этом помещении будут тренироваться будущие чемпионы по дзюдо.

Достижения Георгия Зантарая в спорте

Дважды добывал "золото" чемпионата Европы (2011, 2017), а также имеет в своей копилке одну серебряную награду (2009).

На чемпионате Мира у Зантарая еще лучшие достижения. В 2009 году в Роттердаме стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов. Также имеет одно "серебро" соревнований. Еще четыре раза дзюдоист взбирался на третью ступеньку пьедестала.

В 2019 году в Минске получил золотую медаль на Европейских играх.

Дважды выступал за Украину на Олимпийских играх, но наград не получал (2012, 2016).

Награжден орденом "За заслуги" второй степени.

Кто еще из спортсменов есть в партии "Слуга народа"

Жан Беленюк – украинский борец греко-римского стиля в весовой категории до 85 кг. Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Ольга Саладуха – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в тройном прыжке и прыжках в длину. Председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта