Чемпион мира по дзюдо Зантарая неожиданно начнет политическую карьеру
Украинский дзюдоист грузинского происхождения Георгий Зантарая планирует покинуть спорт и перейти в политику. О своем решении спортсмен объявит уже в ближайшее время.
32-летний Георгий Зантарая будет баллотироваться в Киевсовет по списку "Слуги народа", сообщает "Главком".
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Такое решение Зантарая стало неожиданным.
Недавно спортсмен открыл собственную школу по дзюдо. Георгий отремонтировал помещение детской спортивной школы "Юный Спартаковец", а 5 сентября состоялось торжественное открытие зала.
По словам Георгия, в этом зале они пытались воплотить и добавить все, чего не хватало для тренировки в их детстве. Он надеется, что именно в этом помещении будут тренироваться будущие чемпионы по дзюдо.
Достижения Георгия Зантарая в спорте
- Дважды добывал "золото" чемпионата Европы (2011, 2017), а также имеет в своей копилке одну серебряную награду (2009).
- На чемпионате Мира у Зантарая еще лучшие достижения. В 2009 году в Роттердаме стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов. Также имеет одно "серебро" соревнований. Еще четыре раза дзюдоист взбирался на третью ступеньку пьедестала.
- В 2019 году в Минске получил золотую медаль на Европейских играх.
- Дважды выступал за Украину на Олимпийских играх, но наград не получал (2012, 2016).
- Награжден орденом "За заслуги" второй степени.
Кто еще из спортсменов есть в партии "Слуга народа"
Жан Беленюк – украинский борец греко-римского стиля в весовой категории до 85 кг. Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.
Ольга Саладуха – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в тройном прыжке и прыжках в длину. Председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта