Министерство здравоохранения согласовало проводить в Украине футбольные матчи со зрителями. Однако с внушительным перечнем требований по организации и проведению этих матчей.

Самое важное правило – возможность проведения международных клубных матчей и поединков национальных сборных с болельщиками в "зеленой" и "желтой" зонах эпидемиологической опасности. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос Украинской ассоциации футбола.

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Таким образом "Динамо", которое 15 сентября проведет матч квалификации Лиги чемпионов, не сможет рассчитывать на поддержку зрителей. Ведь с 14 сентября Киев в "оранжевой" зоне. Матчи, которые будут проводить в местах "оранжевом" и "красного" уровня эпидемиологической опасности, должны проходить с участием не более 220 человек и не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания или территории (если мероприятие проходит на открытом воздухе), где проводится мероприятие.

Зато при проведении матчей в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания 1 человека на 5 квадратных метров площади здания или территории и физического дистанцирование между зрителями.

Информацию о том, какие города и регионы в какую зону эпидемиологической зоны попали – можно ознакомиться по ссылке.

В частности, рекомендуется:

организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибуны таким образом, чтобы не возникало скопления,

обеспечить допуск зрителей на секторы не более 25 процентов болельщиков от числа болельщиков, которых способен вместить сектор,

при посадке зрителей следует обеспечить наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку и по диагонали.

"Министерство здравоохранения Украины считает возможным частичное привлечения зрителей на футбольные матчи между профессиональными футбольными клубами (в том числе на международные матчи) и национальными сборными командами с соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий и ограничений", – говорится в сообщении Минздрава.

Можно ли будет проводить международные матчи в Украине со зрителями

Однако пока речь идет о внутренних матче. Для проведения международных матчей со зрителями следует дождаться решения УЕФА. Оно может быть после матча за Суперкубок УЕФА. На игру в Будапеште 24 сентября позволили пустить зрителей.

"Если все пройдет хорошо, на что мы все очень надеемся, то наиболее вероятный следующий этап – согласование УЕФА с национальными ассоциациями за проведение со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти", – отметил президент УАФ Андрей Павелко.

Если УЕФА таки разрешит проведение международных матчей со зрителями, то сборная Украины сможет рассчитывать на поддержку болельщиков на двух топовых матчах. 10 октября украинцы в Киеве на НСК "Олимпийский" сыграют против Германии. А уже 13 октября на этом стадионе померяются силами со сборной Испании.

Кроме того, наличие болельщиков на трибунах важно и для украинских клубов, выступающих в еврокубках – "Шахтера", "Динамо", "Зари", "Десны" и "Колоса".