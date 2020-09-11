В Украине разрешили проводить футбольные матчи со зрителями: требования
Министерство здравоохранения согласовало проводить в Украине футбольные матчи со зрителями. Однако с внушительным перечнем требований по организации и проведению этих матчей.
Самое важное правило – возможность проведения международных клубных матчей и поединков национальных сборных с болельщиками в "зеленой" и "желтой" зонах эпидемиологической опасности. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос Украинской ассоциации футбола.
К теме: УПЛ позволила двум клубам пустить зрителей на трибуны: кто счастливчики
Зато при проведении матчей в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания 1 человека на 5 квадратных метров площади здания или территории и физического дистанцирование между зрителями.
В частности, рекомендуется:
- организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибуны таким образом, чтобы не возникало скопления,
- обеспечить допуск зрителей на секторы не более 25 процентов болельщиков от числа болельщиков, которых способен вместить сектор,
- при посадке зрителей следует обеспечить наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку и по диагонали.
"Министерство здравоохранения Украины считает возможным частичное привлечения зрителей на футбольные матчи между профессиональными футбольными клубами (в том числе на международные матчи) и национальными сборными командами с соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий и ограничений", – говорится в сообщении Минздрава.
Можно ли будет проводить международные матчи в Украине со зрителями
Однако пока речь идет о внутренних матче. Для проведения международных матчей со зрителями следует дождаться решения УЕФА. Оно может быть после матча за Суперкубок УЕФА. На игру в Будапеште 24 сентября позволили пустить зрителей.
"Если все пройдет хорошо, на что мы все очень надеемся, то наиболее вероятный следующий этап – согласование УЕФА с национальными ассоциациями за проведение со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти", – отметил президент УАФ Андрей Павелко.
Если УЕФА таки разрешит проведение международных матчей со зрителями, то сборная Украины сможет рассчитывать на поддержку болельщиков на двух топовых матчах. 10 октября украинцы в Киеве на НСК "Олимпийский" сыграют против Германии. А уже 13 октября на этом стадионе померяются силами со сборной Испании.
Кроме того, наличие болельщиков на трибунах важно и для украинских клубов, выступающих в еврокубках – "Шахтера", "Динамо", "Зари", "Десны" и "Колоса".