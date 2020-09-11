11 августа "Динамо" на своем поле принимал "Десну" во 2 туре УПЛ. Команды расписали безголевую ничью.

Динамо – Десна 0:0

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В стартовом поединке второго тура встретились команды, которые вскоре будут представлять нашу страну на европейской арене. Киевляне уже на следующей неделе будут противостоять голландскому АЗ в квалификации Лиги чемпионов, а в "северян" еще есть время для подготовки к дебюту в Лиге Европы.

Новый чемпионат обе команды начали с победных результатов. Команда Мирчи Луческу уверенно разобралась с донецким "Олимпиком", разгромив соперников со счетом 4:1. "Десна" встречалась с луганской "Зарей" и одержала волевую победу – 3:1.

Команды довольно вяло начали матч. На 14-й минуте после скидки Картушова Будковский из центральной зоны метров с пяти пробил рядом со штангой.

Впоследствии Калитвинцев с левого фланга навесил точно на Будкивского, который находился перед воротами, но тот не сумел пробить.

Под конец уже "Динамо" провело серию атак, но "северян" дважды спас каркас ворот. Сначала Кендзера пробил головой после подачи партнера с углового. Штанга! А потом уже де Пена классно пробил после подачи партнера с углового и мяч снова попал в штангу. Фантастическое невезение для "бело-синих".

После перерыва "Динамо" перехватило преимущество в матче. На 51-й минуте после удара де Пены мяч отскочил к Супряги, удар которого из центра штрафной заблокировал защитник.

Через несколько минут Цыганков ворвался в штрафную "Десны", и его удар с угла вратарской отразил Паст. Атака "Динамо" продолжилась, и после навеса с фланга Буяльский головой пробил рядом со штангой.

Похоже, что "Десна" выходила на второй тайм с задачей удержать ничью. И это ей удалось. В итоге, "Динамо" и "Десна" расписали "мировую" и теперь в их пассиве по 4 очка.

Из неприятного: фланговый защитник "Динамо" Александр Тимчик получил травму в этом матче. Александр получил повреждение, как говорится, на ровном месте, и вместо него на 35-й минуте вышел Илья Забарный. Характер травмы и сроки восстановления игрока будут известны позже.

Динамо – Десна: видео полного матча