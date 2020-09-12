Повернення вболівальників на стадіони, нічия "Динамо" та "Десни": новини спорту 11 вересня
У п'ятницю, 11 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
В Україні дозволили проводити футбольні матчі з глядачами
Міністерство охорони здоров'я погодило проводити в Україні футбольні матчі з глядачами. Однак зі значним переліком вимог щодо організації та проведення цих матчів, пише 24 канал.
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Найважливіше правило – можливість проведення міжнародних клубних матчів та поєдинків національних збірних з уболівальниками в "зеленій" та "жовтій" зонах епідеміологічної небезпеки.
Зокрема, рекомендується:
- організувати продаж квитків та розподіл глядачів по секторах трибуни таким чином, щоб не виникало скупчення,
- забезпечити допуск глядачів на сектори не більш ніж 25 відсотків вболівальників від числа вболівальників, яких здатен вмістити сектор,
- при посадці глядачів слід забезпечити наявність вільних місць спереду, позаду, збоку та по діагоналі.
Нудна нічия "Динамо" та "Десни"
11 серпня "Динамо" на власному полі приймало "Десну" у 2 турі УПЛ. Команди розписали безгольову нічию.
"Динамо" створило перший момент, однак Супрязі забракло точності. Відповідь "Десни" була гострішою – Будківський влучив у стійку з розстрільної дистанції. Коамндам відверто бракувало швидкості, тому нулі закономірно збереглися до перерви.
Картина не надто змінилася і в другій половині. "Динамо" претендувало на пенальті за гру рукою, але суддя без допомоги VAR не помітив порушення Тамма. Зрештою, рахунок залишився "сухим" – перша втрата очок командою Луческу отримала дещо скандальний присмак.
Ексгравець збірної України Кучер захворів на COVID-19
У тренерському штабі "Метала" спалах коронавірусу. Позитивні тести виявлені у головного наставника клубу Олександра Кучера та його помічника Олександра Призетка.
За інформацією клубу, Кучер та Призетко відчувають себе добре, їх захворювання минає безсимптомно. Всі футболісти здорові, тому матч відбудеться.
Георгій Зантарая несподівано розпочне політичну кар'єру
Український дзюдоїст грузинського походження Георгій Зантарая планує покинути спорт та перейти у політику. Про своє рішення спортсмен оголосить вже найближчим часом.
Таке рішенням Зантарая стало несподіваним. Нещодавно спортсмен відкрив власну школу з дзюдо. Георгій відремонтував приміщення дитячої спортивної школи "Юний Спартаківець", а 5 вересня відбулось урочисте відкриття залу.
За словами Георгія, у цьому залі вони намагались втілити та додати все, чого не вистачало для тренування у їх дитинстві. Він сподівається, що саме у цьому приміщенні тренуватимуться майбутні чемпіони з дзюдо
Досягнення Георгія Зантарая у спорті
- Двічі здобував "золото" чемпіонату Європи (2011, 2017), а також має у своїй скарбничці одну срібну нагороду (2009).
- На чемпіонаті світу у Зантарая ще кращі здобутки. У 2009 році у Роттердамі став чемпіоном світу у ваговій категорії до 60 кілограмів. Також має одне "срібло" змагань. Ще чотири рази дзюдоїст підіймався на третю сходинку п'єдесталу.
- У 2019 році у Мінську здобув золоту медаль на Європейських іграх.
- Двічі виступав за Україну на Олімпійських іграх, але нагород не здобував (2012, 2016).
- Нагороджений орденом "За заслуги" другого ступеня.