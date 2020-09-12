У п'ятницю, 11 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

В Україні дозволили проводити футбольні матчі з глядачами

Міністерство охорони здоров'я погодило проводити в Україні футбольні матчі з глядачами. Однак зі значним переліком вимог щодо організації та проведення цих матчів, пише 24 канал.

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Найважливіше правило – можливість проведення міжнародних клубних матчів та поєдинків національних збірних з уболівальниками в "зеленій" та "жовтій" зонах епідеміологічної небезпеки.

Зокрема, рекомендується:

організувати продаж квитків та розподіл глядачів по секторах трибуни таким чином, щоб не виникало скупчення,

забезпечити допуск глядачів на сектори не більш ніж 25 відсотків вболівальників від числа вболівальників, яких здатен вмістити сектор,

при посадці глядачів слід забезпечити наявність вільних місць спереду, позаду, збоку та по діагоналі.

Нудна нічия "Динамо" та "Десни"

11 серпня "Динамо" на власному полі приймало "Десну" у 2 турі УПЛ. Команди розписали безгольову нічию.

"Динамо" створило перший момент, однак Супрязі забракло точності. Відповідь "Десни" була гострішою – Будківський влучив у стійку з розстрільної дистанції. Коамндам відверто бракувало швидкості, тому нулі закономірно збереглися до перерви.

Картина не надто змінилася і в другій половині. "Динамо" претендувало на пенальті за гру рукою, але суддя без допомоги VAR не помітив порушення Тамма. Зрештою, рахунок залишився "сухим" – перша втрата очок командою Луческу отримала дещо скандальний присмак.

Ексгравець збірної України Кучер захворів на COVID-19

У тренерському штабі "Метала" спалах коронавірусу. Позитивні тести виявлені у головного наставника клубу Олександра Кучера та його помічника Олександра Призетка.

За інформацією клубу, Кучер та Призетко відчувають себе добре, їх захворювання минає безсимптомно. Всі футболісти здорові, тому матч відбудеться.

Передматчеве тренування команди проводив асистент головного тренера Юрій Ушмаєв. Він же й виведе "жовто-синіх" на найближчу гру другого туру Другої ліги проти "Реал Фарми". Стартовий свисток судді пролунає о 17:00, а сама зустріч відбудеться на стадіоні "Сонячний", що розташовується в селищі П'ятихатки.

Георгій Зантарая несподівано розпочне політичну кар'єру

Український дзюдоїст грузинського походження Георгій Зантарая планує покинути спорт та перейти у політику. Про своє рішення спортсмен оголосить вже найближчим часом.

Таке рішенням Зантарая стало несподіваним. Нещодавно спортсмен відкрив власну школу з дзюдо. Георгій відремонтував приміщення дитячої спортивної школи "Юний Спартаківець", а 5 вересня відбулось урочисте відкриття залу.

За словами Георгія, у цьому залі вони намагались втілити та додати все, чого не вистачало для тренування у їх дитинстві. Він сподівається, що саме у цьому приміщенні тренуватимуться майбутні чемпіони з дзюдо

Досягнення Георгія Зантарая у спорті