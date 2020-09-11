Новый футбольный сезон в Украине стартовал еще в конце августа. Однако после этого состоялся перерыв на матчи сборной. Поэтому команды продолжают подготовку. И готовят новинки. Среди них и формы клубов.

Динамо

Киевское "Динамо" одним из первых представило новую форму на сезон. И очень удивило. Техническим партнером команды осталась фирма New Balance. Она представила три варианта формы.

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Первый – белая с синими полосами.



Новый дизайн формы "Динамо" / Фото ФК "Динамо"

Гостевой форме стала синяя – голубыми полосами.



Гостевой вариант формы "Динамо" / Фото ФК "Динамо"

На этот раз у "Динамо" будет и третий вариант формы. Цвет футболки – темно-зеленый, а полоски выполнены в салатовых тонах.



Третий вариант формы "Динамо" / Фото ФК "Динамо"

Десна

Клуб из Чернигова тоже представил новый дизайн от Nike. Команда решила отказаться от полосатой формы, которая была в прошлом сезоне, перейдя на однотонные футболки. Основная форма – синяя.



"Десна" теперь будет выступать в синей форме / Фото ФК "Десна"

Гостевой вариант – белый. Вратари выступать в салатовом или темно-синем комплекте.

Мариуполь

Новую форму от Nike представил и "Мариуполь". Правда азовская команда заявила о трех вариантах формы, но представила только один.

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Сделали это в "Мариуполе" довольно креативно. Учитывая, что почти все матчи первого круга команда проведет на выезде из-за смены газона на стадионе, то и представление сделали в гараже. Ведь клубный автобус станет для игроков почти вторым домом, учитывая расстояния, которые им предстоит преодолеть.



"Мариуполь" провел презентацию формы в гараже / Фото ФК "Мариуполь"

Главная форма – это насыщенный синий цвет. Запасной вариант – оранжевый, который был в прошлом сезоне. Еще один вариант – белый. Но его не показали.



"Мариуполь" показал один главный вариант формы и три варианта формы вратарей / Фото ФК "Мариуполь"

Сразу три комплекта формы получили вратари. Их, в отличие от гостевых представили. Они зеленого, синего или черного цветов.

Ворскла

Минимально обновила дизайн и "Ворскла". Полтавчане тоже одеваются в Nike.



"Ворскла" представила новый дизайн формы / Фото ФК "Ворскла"

Несмотря на то, что в новости о представлении формы на первом месте была зеленая футболка, первый матч они провели в белой футболке и зеленых шортах. Что до третьего варианта формы, то его цвет в команде назвали "стальным".



"Ворскла" в новом сезоне будет три дизайна формы / Фото ФК "Ворскла"

Вратари будут в ярко-желтом и синем цветах.

Львов

Если предыдущие команды продолжили выступать в Nike, то львовский клуб от этого сотрудничества отказался. И перешел к немецкой компании JAKO. И тоже представил три варианта формы.

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Первая – белая футболка с синими элементами. Второй комплект – полностью синий. Третий вариант – бордовый. Вратарь же будет выступать в желтом комплекте.



Три варианта формы "представили и в ПФК "Львов" / Фото ПФК "Львов"

Ингулец

Похвастался обновками и "Ингулец". Однако команда показала два варианта формы от испанской фирмы Joma – желтый и красный. На форме изображен казак, который есть на логотипе команды.



"Ингулец" будет выступать в желтой или красной форме / Фото ФК "Ингулец"

Минай

Не вполне понятна ситуация с "Минаем". Команда пока не провела дебютного матча в УПЛ. И неизвестно в какой форме будет выступать.

На презентации новичков команда использовала форму от Adidas.



"Минай" представлял новичков форме Adidas / Фото ФК "Минай"

Однако в новинке при подписании контракта с титульным спонсором – форма Nike.



Однако титульный спонсор команды представлен на форме Nike / Фото ФК "Минай

При этом выложили сразу две фотографии, и на второй футболка голубого цвета.



Еще один вероятный вариант формы "Минай" – голубой / Фото ФК "Минай"

Остальные же команд первые матчи нового сезона провела в такой же форме, как и в прошлом сезоне. И информацию о новом дизайне пока не было.

Новичок УПЛ "Рух" – в комплекте от Puma. На матч против "Ворсклы" они вышли в желтой форме.



Жолтая форма "Руху", в которой клуб дебютировал в УПЛ / Фото ФК "Ворскла"

"Олимпик" – от Joma. Домашний матч против "Динамо" они сыграли в белой форме.

"Олимпик" сыграл первый матч в УПЛ в белой форме / Фото ФК "Олимпик"

А при представлении новичков использовали черный вариант формы.



Черный вариант формы "Олимпика" / Фото ФК "Олимпик"

Остальные команды УПЛ будет выступать в Nike.

"Колос" первый матч сыграл в белой форме.



"Колос" выступает в белой форме / Фото ФК "Колос"

А товарищеский матч с "Динамо" на новом стадионе – в ярко-салатовом.



Еще один вариант формы "Колоса" довольно яркий / Фото ФК "Колос"

"Александрия" первый матч сезона провела в белой форме. Хотя основным в команды считается желтый вариант.



Белая форма "Александрии" / Фото ФК "Александрия"

"Днепр-1" сыграл в темно-синей форме.

"Днепр-1" не изменил дизайн формы – темно-синяя / Фото СК "Днепр-1"

"Заря" провела матч в белой форме.



Белый вариант формы "Зари" / Фото ФК "Десна"

"Шахтер" использовал прошлогодний дизайн с дома оттенками оранжевого на форме и полосами посередине.

"Шахтер" выступает в той же форме, что и в прошлом сезоне / Фото ФК "Шахтер"

Отметим, что некоторые команды не слишком решили позаботиться о дизайне формы. Речь идет о тех командах, которые одеваются в Nike. У "Зари", "Ворсклы", "Десны", "Колоса", "Мариуполя" и "Александрии" белый комплект. Если убрать логотипы команд, то они ничем не будут отличаться (учитывая, что у части из этих команд одинаковый титульный спонсор).